Такие котлеты бабушка готовит почти каждый день: рецепт биточков в картофельной оболочке
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Домашняя еда у многих из нас ассоциируется именно с котлетами. Уверены, что вы сейчас представили тарелку любимого пюре с домашними биточками.
Вкусные и сочные котлеты любая хозяйка делает по-своему. Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" попробуем разнообразить наше меню необычным блюдом — биточками в картофельной оболочке. Они получаются настолько вкусными, что вы будете готовить их чуть ли не каждый день!
Как приготовить котлеты в картофельной оболочке
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.;
- фарш – 550 г;
- лук репчатый – 2 шт.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- мускатный орех – 0,5 ч. л.;
- орегано – 1 ч. л.;
- черный молотый перец – 0,5 ч. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- яйца – 3 шт.;
- мука – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Измельчаем очищенный картофель на больших зубчиках терки, заливаем холодной водой.
- Луковицу нарезаем мелкими кубиками, смешиваем с фаршем.
- В мясную массу добавляем соль, черный молотый перец, орегано и мускатный орех.
- Пропускаем через пресс зубчики чеснока, выкладываем в фарш и все перемешиваем. Формируем из мясной массы небольшие котлеты.
- Картофельную массу отжимаем от лишней воды, смешиваем с яйцами, солью и мукой. На сковороде разогреваем подсолнечное масло, обжариваем лепешки из картофельной смеси.
- На лепешку выкладываем котлету, накрываем вторым слоем картофельной массы. Обжариваем котлету в картофельной оболочке по бокам до золотистой корочки.
- Отправляем котлеты на противень, застеленный пергаментом. На каждую котлету кладем кусочек сливочного масла, выпекаем блюдо в духовке при 200 градусах 10 минут.
К таким котлетам можно приготовить универсальную подливку. Она исправит даже немного суховатое блюдо.