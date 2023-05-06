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Такие котлеты бабушка готовит почти каждый день: рецепт биточков в картофельной оболочке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Котлеты в картофельной оболочке полюбит вся семья
Котлеты в картофельной оболочке полюбит вся семья. Фото babusyni-retsepty

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Домашняя еда у многих из нас ассоциируется именно с котлетами. Уверены, что вы сейчас представили тарелку любимого пюре с домашними биточками.

Вкусные и сочные котлеты любая хозяйка делает по-своему. Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" попробуем разнообразить наше меню необычным блюдом — биточками в картофельной оболочке. Они получаются настолько вкусными, что вы будете готовить их чуть ли не каждый день!

Как приготовить котлеты в картофельной оболочке

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт.;
  • фарш – 550 г;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • мускатный орех – 0,5 ч. л.;
  • орегано – 1 ч. л.;
  • черный молотый перец – 0,5 ч. л.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • яйца – 3 шт.;
  • мука – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Измельчаем очищенный картофель на больших зубчиках терки, заливаем холодной водой.
  2. Луковицу нарезаем мелкими кубиками, смешиваем с фаршем.
  3. В мясную массу добавляем соль, черный молотый перец, орегано и мускатный орех.
  4. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, выкладываем в фарш и все перемешиваем. Формируем из мясной массы небольшие котлеты.
  5. Картофельную массу отжимаем от лишней воды, смешиваем с яйцами, солью и мукой. На сковороде разогреваем подсолнечное масло, обжариваем лепешки из картофельной смеси.
  6. На лепешку выкладываем котлету, накрываем вторым слоем картофельной массы. Обжариваем котлету в картофельной оболочке по бокам до золотистой корочки.
  7. Отправляем котлеты на противень, застеленный пергаментом. На каждую котлету кладем кусочек сливочного масла, выпекаем блюдо в духовке при 200 градусах 10 минут.

К таким котлетам можно приготовить универсальную подливку. Она исправит даже немного суховатое блюдо.

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