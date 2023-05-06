Такие котлеты бабушка готовит почти каждый день: рецепт биточков в картофельной оболочке

Изумительный результат без особой возни

Домашняя еда у многих из нас ассоциируется именно с котлетами. Уверены, что вы сейчас представили тарелку любимого пюре с домашними биточками.

Вкусные и сочные котлеты любая хозяйка делает по-своему. Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" попробуем разнообразить наше меню необычным блюдом — биточками в картофельной оболочке. Они получаются настолько вкусными, что вы будете готовить их чуть ли не каждый день!

Как приготовить котлеты в картофельной оболочке

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.;

фарш – 550 г;

лук репчатый – 2 шт.;

соль – 0,5 ч. л.;

мускатный орех – 0,5 ч. л.;

орегано – 1 ч. л.;

черный молотый перец – 0,5 ч. л.;

чеснок – 2 зубчика;

яйца – 3 шт.;

мука – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Измельчаем очищенный картофель на больших зубчиках терки, заливаем холодной водой. Луковицу нарезаем мелкими кубиками, смешиваем с фаршем. В мясную массу добавляем соль, черный молотый перец, орегано и мускатный орех. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, выкладываем в фарш и все перемешиваем. Формируем из мясной массы небольшие котлеты. Картофельную массу отжимаем от лишней воды, смешиваем с яйцами, солью и мукой. На сковороде разогреваем подсолнечное масло, обжариваем лепешки из картофельной смеси. На лепешку выкладываем котлету, накрываем вторым слоем картофельной массы. Обжариваем котлету в картофельной оболочке по бокам до золотистой корочки. Отправляем котлеты на противень, застеленный пергаментом. На каждую котлету кладем кусочек сливочного масла, выпекаем блюдо в духовке при 200 градусах 10 минут.

К таким котлетам можно приготовить универсальную подливку. Она исправит даже немного суховатое блюдо.