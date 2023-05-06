Никакой муки: рецепт потрясающих драников всего из трех ингредиентов Любимое блюдо готовить просто
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Настоящее украинское блюдо готовить очень просто
Драники – это отличный вариант блюда на скорую руку. Несмотря на простоту приготовления, блюдо очень получается вкусным и сытным — не зря ведь считается, что они хорошо утоляют голод. Драники можно подавать как самостоятельное блюдо, приправив сметаной и соусами. Кроме того, их можно приготовить с мясом – получится не менее вкусно и питательно.
Сегодня попробуем приготовить драники без грамма муки по рецепту ProstoWay. Такое блюдо будет еще более мягким и вкусным. Уверены, что приготовленные таким способом драники точно придутся вам к сердцу.
Как приготовить драники без муки
Ингредиенты:
- 5 картофелин среднего размера;
- 1 луковица;
- 1 куриное яйцо;
- по трети чайной ложки молотого перца, соли и сушеных трав.
Способ приготовления:
- Картофель нужно помыть, почистить и измельчить с помощью терки.
- Лук тоже необходимо помыть, почистить и натереть на терке.
- Нужно соединить овощи, перемешать их и избавиться от избытка жидкости.
- В массу необходимо добавить куриное яйцо, соль и пряности.
- На хорошо прогретой сковороде с маслом обжарить драники до золотистой корочки – это по 4-5 минут с каждой стороны.
Любите это блюдо? Тогда рецепт панского драника именно для вас. К тому же, им может наесться вся семья.