Согреет и поможет похудеть: рецепты ароматного имбирного чая

Этот напиток согреет в холод и тонизирует в жару

Имбирный чай – идеальный напиток для здоровья. Он обладает лечебными и обеззараживающими свойствами. А еще бодрит утром, просто как ароматный кофе с карамелью. Кроме того, считается, что имбирный напиток – неплохой помощник при похудении.

ProstoWay рассказывает, как правильно заварить и употреблять чай с имбирем, чтобы максимально сберечь все полезные свойства этого напитка. Это очень просто.

Как заваривать чай?

И горячий, и холодный имбирный чай полезен – в любом виде и с любыми добавками. Его можно пить в сочетании с обычным чаем или другими лечебными травами, такими как ромашка, мята и т.д.

Заваривать такой чай очень просто – достаточно одной чайной ложки порошка на стакан кипяченой воды. Лучше дать напитку настояться — не менее получаса. Можно добавить в имбирный чай мед по вкусу.

Можно заварить напиток и из корня. Имбирь следует нарезать тоненькими пластинками, добавить, если хотите, ломтик лимона, сахар, мед и т.д. Это все следует перетолкнуть вместе пестиком и залить кипятком.

Чай с имбирем нужно пить небольшими глотками.

Такой напиток отлично согревает зимой, а также используется как профилактика простуд. В жару холодный чай со льдом отлично тонизирует и утоляет жажду.

Имбирь пластинками можно также добавлять в обычный чай. Особенно если он качественный.