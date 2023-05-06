Хрустящая золотистая корочка сведет с ума: лучший шашлык — за два часа
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Несколько часов – и можно жарить
Время для шашлыка. Если вы уже определились с гарниром и выбрали, например, ароматную картошку с салом, следует позаботиться и о рецепте маринада.
Рассказываем, как замариновать свинину со специями и луком в минеральной воде. Такой вариант значительно сэкономит ваше время, ведь с маринадом, которым поделились на портале kuhari.com.ua, мясо готово к жарке уже через 2-3 часа.
Ингредиенты:
- Свинина – 1 килограмм
- Вода минеральная – 0,5 л
- Лук репчатый — 4 штуки
- Соль и перец – по вкусу
- Специи к шашлыку – по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо промываем и сушим. Нарезаем его порционными кусочками, которые будут хорошо держаться на решетке или шампуре.
- Лук чистим и нарезаем колечками. Для маринования выбираем глубокую кастрюлю или таз. Выкладываем туда мясо.
- Добавляем соль, перец и специи. Заливаем все минералкой и тщательно перемешиваем. Накрываем мясо тарелкой и устанавливаем сверху груз.
Маринуется такой шашлык 2-3 часа – и можно жарить. Хотя, как и в любом шашлыке, чем дольше – тем лучше. Это же касается и классического грузинского шашлыка.