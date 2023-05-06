Хрустящий пикантный салат на каждый день: готовится две минуты, съедается вмиг
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Очень вкусный весенний перекус
Настала пора салатов из свежей зелени и первых овощей. Традиционно сезонная редиска, которая появилась недавно и совсем скоро исчезнет до следующей весны, занимает в них первые места.
На портале Prosalat.com поделились рецептом вкусного салата. Он может быть как дополнением к ужину, так и самостоятельным перекусом.
Ингредиенты:
- Редис (200 г)
- Огурец (200 г)
- Руккола (30 г)
- Яйцо куриное (2 шт, вареное)
- Майонез (1 ч.л.)
- Йогурт (2 ч.л.)
- Горчица (1 ч.л.)
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
- Овощи и рукколу моем, у редисок отрезаем хвостики, шлифуем огурцы, чистим яйца. Редис и огурцы нарезаем или натираем на терке мелкой соломкой. Присаливаем по вкусу.
- Вареные яйца так же нарезаем соломкой. Вымытую рукколу измельчаем. Кроме того, как просто нарезать ножом, это можно сделать кухонными ножницами.
- Добавляем йогурт, майонез и горчицу. Если считаете нужным, без майонеза можно обойтись. С горчицей осторожно, если ваша очень острая – вполне достаточно половины чайной ложки.
Этот салат буквально готовится через несколько минут. Особенно если в холодильнике есть заранее отваренные яйца.