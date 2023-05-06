Хрустящий пикантный салат на каждый день: готовится две минуты, съедается вмиг

Очень вкусный весенний перекус

Настала пора салатов из свежей зелени и первых овощей. Традиционно сезонная редиска, которая появилась недавно и совсем скоро исчезнет до следующей весны, занимает в них первые места.

На портале Prosalat.com поделились рецептом вкусного салата. Он может быть как дополнением к ужину, так и самостоятельным перекусом.

Ингредиенты:

Редис (200 г)

Огурец (200 г)

Руккола (30 г)

Яйцо куриное (2 шт, вареное)

Майонез (1 ч.л.)

Йогурт (2 ч.л.)

Горчица (1 ч.л.)

Соль по вкусу

Способ приготовления:

Овощи и рукколу моем, у редисок отрезаем хвостики, шлифуем огурцы, чистим яйца. Редис и огурцы нарезаем или натираем на терке мелкой соломкой. Присаливаем по вкусу. Вареные яйца так же нарезаем соломкой. Вымытую рукколу измельчаем. Кроме того, как просто нарезать ножом, это можно сделать кухонными ножницами. Добавляем йогурт, майонез и горчицу. Если считаете нужным, без майонеза можно обойтись. С горчицей осторожно, если ваша очень острая – вполне достаточно половины чайной ложки.

Этот салат буквально готовится через несколько минут. Особенно если в холодильнике есть заранее отваренные яйца.