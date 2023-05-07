Рецепт идеального завтрака за пять минут: как приготовить вкуснейший омлет даже без молока
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Попробовав раз, вы будете завтракать так ежедневно
Вкусный и быстрый завтрак можно приготовить за несколько минут. Идеальным блюдом для завтрака всегда считали омлет. Готовить такое блюдо очень просто и быстро. Главными ингредиентами вкусного омлета всегда считали яйца, молоко, соль и перец.
Однако "Главред" рассказывает, что настоящий омлет готовят без молока, воды, сливок и сметаны — они только портят вкус омлета. Рассказываем, как же правильно приготовить омлет.
Для этого нужна сковорода диаметром не больше 20 см. Чтобы омлет равномерно прожарился и получилась красивая корочка, сковороду нужно хорошо разогреть, и только потом налить масло. Лучше всего блюдо готовить на сливочном или оливковом масле.
Как приготовить омлет без молока с грибами
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- черри — 3 шт.;
- грибы сушеные или шампиньоны, лук, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Если у вас сушеные грибы, их предварительно нужно помыть и замочить в воде, шампиньоны почистить и порезать.
- Лук порезать кольцами. Зелень сразу измельчить.
- Яйца разбить в тарелку и хорошо взбить с солью.
- Сковороду разогреть, добавить пару капель оливкового масла и вылить яичную смесь.
- Добавить лук и грибы, накрыть сковороду крышкой и готовить омлет 2 минуты.
- В это время помыть помидоры, разрезать на две части и добавить к омлету.
- Добавить помидоры и зелень. Еще прожарить омлет 3 минуты и подавать к столу.
К такому омлету прекрасно подойдет сваренный рис или кус-кус. При желании можно добавить куриное мясо.