Рецепт идеального завтрака за пять минут: как приготовить вкуснейший омлет даже без молока

Попробовав раз, вы будете завтракать так ежедневно

Вкусный и быстрый завтрак можно приготовить за несколько минут. Идеальным блюдом для завтрака всегда считали омлет. Готовить такое блюдо очень просто и быстро. Главными ингредиентами вкусного омлета всегда считали яйца, молоко, соль и перец.

Однако "Главред" рассказывает, что настоящий омлет готовят без молока, воды, сливок и сметаны — они только портят вкус омлета. Рассказываем, как же правильно приготовить омлет.

Для этого нужна сковорода диаметром не больше 20 см. Чтобы омлет равномерно прожарился и получилась красивая корочка, сковороду нужно хорошо разогреть, и только потом налить масло. Лучше всего блюдо готовить на сливочном или оливковом масле.

Как приготовить омлет без молока с грибами

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

черри — 3 шт.;

грибы сушеные или шампиньоны, лук, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Если у вас сушеные грибы, их предварительно нужно помыть и замочить в воде, шампиньоны почистить и порезать. Лук порезать кольцами. Зелень сразу измельчить. Яйца разбить в тарелку и хорошо взбить с солью. Сковороду разогреть, добавить пару капель оливкового масла и вылить яичную смесь. Добавить лук и грибы, накрыть сковороду крышкой и готовить омлет 2 минуты. В это время помыть помидоры, разрезать на две части и добавить к омлету. Добавить помидоры и зелень. Еще прожарить омлет 3 минуты и подавать к столу.

К такому омлету прекрасно подойдет сваренный рис или кус-кус. При желании можно добавить куриное мясо.