Вкус детства: готовим гренки из белого хлеба, как у мамы
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Десять минут — и блюдо готово
Иногда так хочется погрузиться в безмятежное детство с простой и понятной едой. Вспомнить детство на вкус можно с простыми гренками на завтрак. Бывают гренки сладкие и солёные, гренки из чёрного хлеба, гренки из батона, из белого хлеба и любого другого — всех не перечислишь.
Shuba рекомендует для этого выбирать вчерашний, немного подсохший белый хлеб. Это прекрасный способ использовать лишний хлеб или батон и не беспокоиться, что он засохнет или испортится.
Как приготовить гренки, как у мамы
Ингредиенты на 2 порции:
- хлеб белый, ломтик — 2 шт.;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- молоко 3,2% — 150 мл;
- сахар — 50 г;
- растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Вбейте куриное яйцо в миску и взбейте венчиком до однородности.
- Добавьте немного молока и перемешайте венчиком до однородности.
- Окуните кусочки хлеба в яично-молочную смесь. Выложите хлеб на горячую сковороду с маслом и поджаривайте по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Горячие гренки положите на тарелку и присыпьте сахаром.
Подавайте гренки с кусочком сливочного масла, вкусным медом или вареньем. Приятного вам аппетита.