Вкус детства: готовим гренки из белого хлеба, как у мамы

Десять минут — и блюдо готово

Иногда так хочется погрузиться в безмятежное детство с простой и понятной едой. Вспомнить детство на вкус можно с простыми гренками на завтрак. Бывают гренки сладкие и солёные, гренки из чёрного хлеба, гренки из батона, из белого хлеба и любого другого — всех не перечислишь.

Shuba рекомендует для этого выбирать вчерашний, немного подсохший белый хлеб. Это прекрасный способ использовать лишний хлеб или батон и не беспокоиться, что он засохнет или испортится.

Как приготовить гренки, как у мамы

Ингредиенты на 2 порции:

хлеб белый, ломтик — 2 шт.;

яйцо куриное, большое — 1 шт.;

молоко 3,2% — 150 мл;

сахар — 50 г;

растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Вбейте куриное яйцо в миску и взбейте венчиком до однородности. Добавьте немного молока и перемешайте венчиком до однородности. Окуните кусочки хлеба в яично-молочную смесь. Выложите хлеб на горячую сковороду с маслом и поджаривайте по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Горячие гренки положите на тарелку и присыпьте сахаром.

Подавайте гренки с кусочком сливочного масла, вкусным медом или вареньем. Приятного вам аппетита.