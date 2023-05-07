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Вкус детства: готовим гренки из белого хлеба, как у мамы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимые гренки по маминому рецепту
Любимые гренки по маминому рецепту. Фото shuba.life

Десять минут — и блюдо готово

Иногда так хочется погрузиться в безмятежное детство с простой и понятной едой. Вспомнить детство на вкус можно с простыми гренками на завтрак. Бывают гренки сладкие и солёные, гренки из чёрного хлеба, гренки из батона, из белого хлеба и любого другого — всех не перечислишь.

Shuba рекомендует для этого выбирать вчерашний, немного подсохший белый хлеб. Это прекрасный способ использовать лишний хлеб или батон и не беспокоиться, что он засохнет или испортится.

Как приготовить гренки, как у мамы

Ингредиенты на 2 порции:

  • хлеб белый, ломтик — 2 шт.;
  • яйцо куриное, большое — 1 шт.;
  • молоко 3,2% — 150 мл;
  • сахар — 50 г;
  • растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Вбейте куриное яйцо в миску и взбейте венчиком до однородности.
  2. Добавьте немного молока и перемешайте венчиком до однородности.
  3. Окуните кусочки хлеба в яично-молочную смесь. Выложите хлеб на горячую сковороду с маслом и поджаривайте по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  4. Горячие гренки положите на тарелку и присыпьте сахаром.

Подавайте гренки с кусочком сливочного масла, вкусным медом или вареньем. Приятного вам аппетита.

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#Рецепт #Гренки #Готовим дома