Укр

Три бюджетных ингредиента - и закуска станет бомбой: рецепт идеального паштета

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусная и превосходная закуска из редиски
Вкусная и превосходная закуска из редиски. Фото ukr.media

Простейший весенний рецепт

Самые полезные продукты для организма – сезонные и те, которые выращены в местности, где человек живет. Один их таких продуктов на это время – редиска. Его не все любят, да и какое блюдо с этим овощем может вспомнить человек, помимо простенького салатика или обычной окрошки?

Однако из редиски можно готовить и весьма оригинальные блюда. И вовсе необязательно пользоваться скучными рецептами. Сегодня мы вместе с "Главредом" приготовим одно из таких необычных блюд — паштет. Вкусный, простой и легкий рецепт точно удивит вас и ваших близких.

Как приготовить паштет из редиса

Ингредиенты:

  • редиска (средняя) — 10 шт;
  • сыр фета (мягкий) — 180 гр;
  • укроп, петрушка, базилик — по вкусу;
  • лимон.

Способ приготовления:

  1. Редиску помыть и натереть на крупной терке.
  2. Сыр Фета измельчить вилкой и соединить с редиской.
  3. Добавить 1 столовую ложку сока лимона.
  4. Зелень помыть, обсушить и мелко порезать.
  5. Смешать все ингредиенты и поставить в холодильник на 25 минут.
  6. Порезать ломтиками багет, обсушить на сковороде и намазать паштет из редиски на гренки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как полезнее употреблять раннюю редиску. С такими советами ваши продукты станут еще полезнее.

Теги:
#Рецепт #Паштет #Редис #Готовим дома