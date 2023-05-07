Три бюджетных ингредиента - и закуска станет бомбой: рецепт идеального паштета

Простейший весенний рецепт

Самые полезные продукты для организма – сезонные и те, которые выращены в местности, где человек живет. Один их таких продуктов на это время – редиска. Его не все любят, да и какое блюдо с этим овощем может вспомнить человек, помимо простенького салатика или обычной окрошки?

Однако из редиски можно готовить и весьма оригинальные блюда. И вовсе необязательно пользоваться скучными рецептами. Сегодня мы вместе с "Главредом" приготовим одно из таких необычных блюд — паштет. Вкусный, простой и легкий рецепт точно удивит вас и ваших близких.

Как приготовить паштет из редиса

Ингредиенты:

редиска (средняя) — 10 шт;

сыр фета (мягкий) — 180 гр;

укроп, петрушка, базилик — по вкусу;

лимон.

Способ приготовления:

Редиску помыть и натереть на крупной терке. Сыр Фета измельчить вилкой и соединить с редиской. Добавить 1 столовую ложку сока лимона. Зелень помыть, обсушить и мелко порезать. Смешать все ингредиенты и поставить в холодильник на 25 минут. Порезать ломтиками багет, обсушить на сковороде и намазать паштет из редиски на гренки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как полезнее употреблять раннюю редиску. С такими советами ваши продукты станут еще полезнее.