Три бюджетных ингредиента - и закуска станет бомбой: рецепт идеального паштета
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Простейший весенний рецепт
Самые полезные продукты для организма – сезонные и те, которые выращены в местности, где человек живет. Один их таких продуктов на это время – редиска. Его не все любят, да и какое блюдо с этим овощем может вспомнить человек, помимо простенького салатика или обычной окрошки?
Однако из редиски можно готовить и весьма оригинальные блюда. И вовсе необязательно пользоваться скучными рецептами. Сегодня мы вместе с "Главредом" приготовим одно из таких необычных блюд — паштет. Вкусный, простой и легкий рецепт точно удивит вас и ваших близких.
Как приготовить паштет из редиса
Ингредиенты:
- редиска (средняя) — 10 шт;
- сыр фета (мягкий) — 180 гр;
- укроп, петрушка, базилик — по вкусу;
- лимон.
Способ приготовления:
- Редиску помыть и натереть на крупной терке.
- Сыр Фета измельчить вилкой и соединить с редиской.
- Добавить 1 столовую ложку сока лимона.
- Зелень помыть, обсушить и мелко порезать.
- Смешать все ингредиенты и поставить в холодильник на 25 минут.
- Порезать ломтиками багет, обсушить на сковороде и намазать паштет из редиски на гренки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как полезнее употреблять раннюю редиску. С такими советами ваши продукты станут еще полезнее.