Феерия вкуса за полчаса: готовим кабачково-куриные оладьи

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Блюда из кабачков на удивление разнообразны. Несмотря на то, что у него нет ярко выраженного вкуса, блюда с кабачками пользуются большой популярностью. Рецепты с кабачками есть на любой вкус: их солят и маринуют, жарят и тушат. Пикантные закуски, супы, оладьи, рагу, салаты — вот неполный список того, что можно приготовить из кабачков.

Сегодня мы приготовим кабачково-куриные оладьи по рецепту Shuba — это легкое блюдо с простым вкусом, которое понравится всей семье. Кабачки добавляются сырыми и не нуждаются в предварительном приготовлении, поэтому блюдо будет готово через 30 минут. Все, что вам нужно сделать — это пропустить филе через мясорубку и смешать фарш с другими ингредиентами. За короткое время и без особого труда вы получите мягкие и нежные кабачково-куриные оладьи.

Как приготовить кабачково-куриные оладьи

Ингредиенты на 4 порции:

куриное филе — 500 г;

кабачок — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

яйца — 1 шт.;

мука пшеничная — 30 г;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу;

масло подсолнечное — 60 г.

Способ приготовления:

Филе помойте, нарежьте кусками и пропустите через мясорубку. Кабачок помойте, обсушите и натрите на среднюю терку. Отожмите с кабачковой массы сок. Чеснок очистите и также натрите на терку. Соедините фарш, кабачок, чеснок, добавьте яйцо, муку, соль, перец, измельченную зелень и хорошо вымешайте массу. Разогрейте сковороду с растительным маслом, ложкой выкладывайте на нее массу в форме оладий. Жарьте до золотистого цвета по 4 минуты с каждой стороны. Подавайте готовые оладьи горячими.

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