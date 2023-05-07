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Ради такой выпечки стоит держать дома творог: рецепт творожного печенья к чаю

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Творожное печенье - лучшее к чаю
Творожное печенье - лучшее к чаю. Фото cookpad.com

Простой рецепт потрясающей вкуснятины

Выпечка из творога – полезная, вкусная и питательная. Ее основа – домашний сыр. Именно от качества этого продукта зависит то, насколько удачным получится десерт.

Для сырного печенья "Бабушкиных рецептов" даже не нужны яйца – все ингредиенты вы найдете у себя в холодильнике. Вы удивитесь шикарному результату, который у вас получится!

Как приготовить сырное печенье

Ингредиенты:

  • творог – 200 гр.;
  • сливочное масло – 80 гр.;
  • сахар – 2 столовые ложки;
  • соль – щепотка;
  • ванильный сахар – 1 чайная ложка;
  • мука – 200 гр.;
  • разрыхлитель – 1 чайная ложка.

Для начинки:

  • сахар – 4 столовые ложки;
  • кокосовая стружка – 4 столовые ложки.

Способ приготовления:

  1. В миску выкладываем сыр и мягкое сливочное масло. Добавляем сахар, соль, ванильный сахар и хорошо перемешиваем.
  2. Добавляем муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. Оно должно быть плотным.
  3. Режем тесто на два куска. Каждый кусок раскатываем в пласт и срезаем края. Сверху посыпаем сахаром и по желанию кокосовой стружкой.
  4. Перекладываем на лист с пергаментом и отправляем в разогретую до 80 градусов духовку на 20 минут. Готовые булочки украшаем по желанию сахарной пудрой.

Из сыра можно приготовить отличные глазированные сырки. Немного времени — и у вас в холодильнике полезная вкуснятина.

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