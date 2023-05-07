Ради такой выпечки стоит держать дома творог: рецепт творожного печенья к чаю
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Простой рецепт потрясающей вкуснятины
Выпечка из творога – полезная, вкусная и питательная. Ее основа – домашний сыр. Именно от качества этого продукта зависит то, насколько удачным получится десерт.
Для сырного печенья "Бабушкиных рецептов" даже не нужны яйца – все ингредиенты вы найдете у себя в холодильнике. Вы удивитесь шикарному результату, который у вас получится!
Как приготовить сырное печенье
Ингредиенты:
- творог – 200 гр.;
- сливочное масло – 80 гр.;
- сахар – 2 столовые ложки;
- соль – щепотка;
- ванильный сахар – 1 чайная ложка;
- мука – 200 гр.;
- разрыхлитель – 1 чайная ложка.
Для начинки:
- сахар – 4 столовые ложки;
- кокосовая стружка – 4 столовые ложки.
Способ приготовления:
- В миску выкладываем сыр и мягкое сливочное масло. Добавляем сахар, соль, ванильный сахар и хорошо перемешиваем.
- Добавляем муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. Оно должно быть плотным.
- Режем тесто на два куска. Каждый кусок раскатываем в пласт и срезаем края. Сверху посыпаем сахаром и по желанию кокосовой стружкой.
- Перекладываем на лист с пергаментом и отправляем в разогретую до 80 градусов духовку на 20 минут. Готовые булочки украшаем по желанию сахарной пудрой.
Из сыра можно приготовить отличные глазированные сырки. Немного времени — и у вас в холодильнике полезная вкуснятина.