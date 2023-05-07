Ради такой выпечки стоит держать дома творог: рецепт творожного печенья к чаю

Простой рецепт потрясающей вкуснятины

Выпечка из творога – полезная, вкусная и питательная. Ее основа – домашний сыр. Именно от качества этого продукта зависит то, насколько удачным получится десерт.

Для сырного печенья "Бабушкиных рецептов" даже не нужны яйца – все ингредиенты вы найдете у себя в холодильнике. Вы удивитесь шикарному результату, который у вас получится!

Как приготовить сырное печенье

Ингредиенты:

творог – 200 гр.;

сливочное масло – 80 гр.;

сахар – 2 столовые ложки;

соль – щепотка;

ванильный сахар – 1 чайная ложка;

мука – 200 гр.;

разрыхлитель – 1 чайная ложка.

Для начинки:

сахар – 4 столовые ложки;

кокосовая стружка – 4 столовые ложки.

Способ приготовления:

В миску выкладываем сыр и мягкое сливочное масло. Добавляем сахар, соль, ванильный сахар и хорошо перемешиваем. Добавляем муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. Оно должно быть плотным. Режем тесто на два куска. Каждый кусок раскатываем в пласт и срезаем края. Сверху посыпаем сахаром и по желанию кокосовой стружкой. Перекладываем на лист с пергаментом и отправляем в разогретую до 80 градусов духовку на 20 минут. Готовые булочки украшаем по желанию сахарной пудрой.

Из сыра можно приготовить отличные глазированные сырки. Немного времени — и у вас в холодильнике полезная вкуснятина.