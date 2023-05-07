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От такого блюда слюнки потекут: рецепт легкого салата из редиса и огурцов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салат из редиса и огурцов - просто кладезь витаминов
Салат из редиса и огурцов - просто кладезь витаминов. Фото shuba.life

Простое в приготовлении блюдо придется по вкусу всем вашим близким

Редис – источник многих витаминов. Она увеличивает иммунитет, нормализует уровень гемоглобина. Поэтому блюда из редиса должны быть в кулинарных записях каждой хозяйки. Особенно актуальным такой простой и быстрый микс в сочетании с ароматной заправкой будет летом, когда свежие овощи более доступны и полезны. Такое блюдо прекрасно дополнит обед или ужин и с пользой дополнит прием пищи.

К классическим рецептам относится вариант салата из редиса и огурцов по рецепту Shuba. Сочные огурцы добавляют желаемую прохладу, а хрустящий редис, укроп и простая заправка придают блюду нежный вкусу.

Как приготовить салат из редиса и лука

Ингредиенты на 4 порции:

  • огурец свежий — 4 шт.;
  • редис — 8 шт.;
  • лук красный репчатый — 2 шт.;
  • укроп — 5 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • лимон, сок — 1 ст. л.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помойте и тонко нарежьте редис и огурцы.
  2. В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
  3. В миску выложите огурцы, редис, лук, укроп и заправку. Перемешайте и подавайте.

Салат подойдет к любому блюду. Его можно подавать как к любимому мясу, так и к вкусной рыбе.

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