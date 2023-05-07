От такого блюда слюнки потекут: рецепт легкого салата из редиса и огурцов

Простое в приготовлении блюдо придется по вкусу всем вашим близким

Редис – источник многих витаминов. Она увеличивает иммунитет, нормализует уровень гемоглобина. Поэтому блюда из редиса должны быть в кулинарных записях каждой хозяйки. Особенно актуальным такой простой и быстрый микс в сочетании с ароматной заправкой будет летом, когда свежие овощи более доступны и полезны. Такое блюдо прекрасно дополнит обед или ужин и с пользой дополнит прием пищи.

К классическим рецептам относится вариант салата из редиса и огурцов по рецепту Shuba. Сочные огурцы добавляют желаемую прохладу, а хрустящий редис, укроп и простая заправка придают блюду нежный вкусу.

Как приготовить салат из редиса и лука

Ингредиенты на 4 порции:

огурец свежий — 4 шт.;

редис — 8 шт.;

лук красный репчатый — 2 шт.;

укроп — 5 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимон, сок — 1 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Помойте и тонко нарежьте редис и огурцы. В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. В миску выложите огурцы, редис, лук, укроп и заправку. Перемешайте и подавайте.

Салат подойдет к любому блюду. Его можно подавать как к любимому мясу, так и к вкусной рыбе.