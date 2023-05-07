От такого блюда слюнки потекут: рецепт легкого салата из редиса и огурцов
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Простое в приготовлении блюдо придется по вкусу всем вашим близким
Редис – источник многих витаминов. Она увеличивает иммунитет, нормализует уровень гемоглобина. Поэтому блюда из редиса должны быть в кулинарных записях каждой хозяйки. Особенно актуальным такой простой и быстрый микс в сочетании с ароматной заправкой будет летом, когда свежие овощи более доступны и полезны. Такое блюдо прекрасно дополнит обед или ужин и с пользой дополнит прием пищи.
К классическим рецептам относится вариант салата из редиса и огурцов по рецепту Shuba. Сочные огурцы добавляют желаемую прохладу, а хрустящий редис, укроп и простая заправка придают блюду нежный вкусу.
Как приготовить салат из редиса и лука
Ингредиенты на 4 порции:
- огурец свежий — 4 шт.;
- редис — 8 шт.;
- лук красный репчатый — 2 шт.;
- укроп — 5 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- лимон, сок — 1 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помойте и тонко нарежьте редис и огурцы.
- В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
- В миску выложите огурцы, редис, лук, укроп и заправку. Перемешайте и подавайте.
Салат подойдет к любому блюду. Его можно подавать как к любимому мясу, так и к вкусной рыбе.