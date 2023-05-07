Получится вкуснее и дешевле магазинных: готовим дома апельсиновые желейные рулетики
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Такой десерт понравится и детям, и взрослым
Когда в доме есть натуральные желейные рулетики, все покупные сладости уходят на второй план. Это самодельное лакомство может похвастаться ярким и аппетитным внешним видом, а также неповторимым вкусом. Более желейные конфеты в магазине вас не будут соблазнять, потому что приготовленные дома точно будут более полезными и вкусными.
Необычайно вкусные и ароматные апельсиновые желейные рулетики по "Бабусиним рецептам" легко приготовить в домашних условиях. Ничего лишнего, только свежевыжатый сок, сахар, агар-агар и сахарная пудра. Кроме того, такие рулетики можно приготовить из цитрусового сока или других фруктов.
Как приготовить апельсиновые желейные рулетики
Ингредиенты:
- апельсиновый сок – 200 мл;
- сахар – 200 г;
- агар-агар – 7 г;
- сахарная пудра – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Влейте свежий апельсиновый сок в сотейник. Поставьте его на средний огонь, добавьте сахар и хорошо перемешайте. Всыпьте агар-агар. Снова перемешайте все ингредиенты.
- Варите апельсиновую смесь на умеренном огне до однородности, постоянно помешивая. Дождитесь, пока масса станет более прозрачной и вязкой.
- Перелейте горячую смесь в прямоугольную емкость, аккуратно распределяя ее по всей поверхности. Отправьте форму в холодильник на 2 часа.
- Положите на край застывшего желе полоску из пергамента. Пройдитесь по периметру ножом, отделяя цитрусовое желе от формы. Посыпьте грядущий десерт сахарной пудрой.
- Уберите полоску из пергамента. Разрежьте желе на две части, при этом свободная от пудры полоска должна быть поделена надвое.
- Скрутите плотный рулет, начиная с засахаренного края. Разрежьте заготовки на небольшие кружочки. Желейные рулетики готовы!
Если любите желе, то корзинки с фруктами как раз для вас. Такой десерт точно придется вам по вкусу.