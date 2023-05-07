Получится вкуснее и дешевле магазинных: готовим дома апельсиновые желейные рулетики

Такой десерт понравится и детям, и взрослым

Когда в доме есть натуральные желейные рулетики, все покупные сладости уходят на второй план. Это самодельное лакомство может похвастаться ярким и аппетитным внешним видом, а также неповторимым вкусом. Более желейные конфеты в магазине вас не будут соблазнять, потому что приготовленные дома точно будут более полезными и вкусными.

Необычайно вкусные и ароматные апельсиновые желейные рулетики по "Бабусиним рецептам" легко приготовить в домашних условиях. Ничего лишнего, только свежевыжатый сок, сахар, агар-агар и сахарная пудра. Кроме того, такие рулетики можно приготовить из цитрусового сока или других фруктов.

Как приготовить апельсиновые желейные рулетики

Ингредиенты:

апельсиновый сок – 200 мл;

сахар – 200 г;

агар-агар – 7 г;

сахарная пудра – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Влейте свежий апельсиновый сок в сотейник. Поставьте его на средний огонь, добавьте сахар и хорошо перемешайте. Всыпьте агар-агар. Снова перемешайте все ингредиенты. Варите апельсиновую смесь на умеренном огне до однородности, постоянно помешивая. Дождитесь, пока масса станет более прозрачной и вязкой. Перелейте горячую смесь в прямоугольную емкость, аккуратно распределяя ее по всей поверхности. Отправьте форму в холодильник на 2 часа. Положите на край застывшего желе полоску из пергамента. Пройдитесь по периметру ножом, отделяя цитрусовое желе от формы. Посыпьте грядущий десерт сахарной пудрой. Уберите полоску из пергамента. Разрежьте желе на две части, при этом свободная от пудры полоска должна быть поделена надвое. Скрутите плотный рулет, начиная с засахаренного края. Разрежьте заготовки на небольшие кружочки. Желейные рулетики готовы!

Если любите желе, то корзинки с фруктами как раз для вас. Такой десерт точно придется вам по вкусу.