Вы будете готовить его каждый день: простой бюджетный рецепт кекса "как у бабушки"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Делимся потрясающим рецептом кекса
Домашняя выпечка всегда вкуснее магазинной, хотя и сил на нее идет немало. Особенно если замахнуться на что-нибудь сложное, как меренговый рулет. Но этот рецепт – исключение.
Невероятно нежный, воздушный и вкусный кекс к чаю можно приготовить быстро и используя самые недорогие продукты. На портале "Бабушкины рецепты" рассказали, как его готовить, и там ничего сложного.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт
- Коричневый сахар (можно белый) – 100 г
- Ванильный экстракт – 1 чайная ложка
- Растопленное сливочное масло – 80 г
- Молоко – 150 мл
- Мука – 180 г
- Разрыхлитель – 15 г
- Кокосовая стружка – 40 г
- Шоколадная крошка – 30 г
Способ приготовления:
- В тарелку высыпаем сахар, вбиваем яйца, наливаем ванильный экстракт. Все смешиваем венчиком до однородности, постепенно добавляя растопленное масло и молоко.
- В чистую тарелочку добавляем муку, разрыхлитель и размешиваем. В яичную смесь добавляем кокосовую стружку, перемешиваем. Постепенно маленькими порциями добавляем подготовленную муку в основную массу и перемешиваем.
- В конце всыпаем шоколадную крошку. Готовое однородное тесто выливаем в форму 30 сантиметров. Отправляем выпекаться на 35-40 минут, при 175 градусах.
Кекс получается очень вкусным, в рецепте буквально нет ничего лишнего. А если вам нравятся простые десерты сладостей, обязательно попробуйте шоколадно-творожный пирог без выпечки.