Вы будете готовить его каждый день: простой бюджетный рецепт кекса "как у бабушки"

Делимся потрясающим рецептом кекса

Домашняя выпечка всегда вкуснее магазинной, хотя и сил на нее идет немало. Особенно если замахнуться на что-нибудь сложное, как меренговый рулет. Но этот рецепт – исключение.

Невероятно нежный, воздушный и вкусный кекс к чаю можно приготовить быстро и используя самые недорогие продукты. На портале "Бабушкины рецепты" рассказали, как его готовить, и там ничего сложного.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт

Коричневый сахар (можно белый) – 100 г

Ванильный экстракт – 1 чайная ложка

Растопленное сливочное масло – 80 г

Молоко – 150 мл

Мука – 180 г

Разрыхлитель – 15 г

Кокосовая стружка – 40 г

Шоколадная крошка – 30 г

Способ приготовления:

В тарелку высыпаем сахар, вбиваем яйца, наливаем ванильный экстракт. Все смешиваем венчиком до однородности, постепенно добавляя растопленное масло и молоко. В чистую тарелочку добавляем муку, разрыхлитель и размешиваем. В яичную смесь добавляем кокосовую стружку, перемешиваем. Постепенно маленькими порциями добавляем подготовленную муку в основную массу и перемешиваем. В конце всыпаем шоколадную крошку. Готовое однородное тесто выливаем в форму 30 сантиметров. Отправляем выпекаться на 35-40 минут, при 175 градусах.

Кекс получается очень вкусным, в рецепте буквально нет ничего лишнего. А если вам нравятся простые десерты сладостей, обязательно попробуйте шоколадно-творожный пирог без выпечки.