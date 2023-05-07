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Вы будете готовить его каждый день: простой бюджетный рецепт кекса "как у бабушки"

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Рецепт так прост, что справится даже ребенок
Рецепт так прост, что справится даже ребенок. Фото Бабушкины рецепты

Делимся потрясающим рецептом кекса

Домашняя выпечка всегда вкуснее магазинной, хотя и сил на нее идет немало. Особенно если замахнуться на что-нибудь сложное, как меренговый рулет. Но этот рецепт – исключение.

Невероятно нежный, воздушный и вкусный кекс к чаю можно приготовить быстро и используя самые недорогие продукты. На портале "Бабушкины рецепты" рассказали, как его готовить, и там ничего сложного.

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт
  • Коричневый сахар (можно белый) – 100 г
  • Ванильный экстракт – 1 чайная ложка
  • Растопленное сливочное масло – 80 г
  • Молоко – 150 мл
  • Мука – 180 г
  • Разрыхлитель – 15 г
  • Кокосовая стружка – 40 г
  • Шоколадная крошка – 30 г

Способ приготовления:

  1. В тарелку высыпаем сахар, вбиваем яйца, наливаем ванильный экстракт. Все смешиваем венчиком до однородности, постепенно добавляя растопленное масло и молоко.
  2. В чистую тарелочку добавляем муку, разрыхлитель и размешиваем. В яичную смесь добавляем кокосовую стружку, перемешиваем. Постепенно маленькими порциями добавляем подготовленную муку в основную массу и перемешиваем.
  3. В конце всыпаем шоколадную крошку. Готовое однородное тесто выливаем в форму 30 сантиметров. Отправляем выпекаться на 35-40 минут, при 175 градусах.

Кекс получается очень вкусным, в рецепте буквально нет ничего лишнего. А если вам нравятся простые десерты сладостей, обязательно попробуйте шоколадно-творожный пирог без выпечки.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Кекс #Десерт