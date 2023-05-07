Древний гуцульский рецепт: быстрый бюджетный ужин на всю семью
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Гуцулы разбираются во вкусной еде
Страпачки – популярное гуцульское блюдо. Как запеканка из кабачка с фаршем, готовятся страпачки невероятно легко, быстро и не требуют много продуктов.
Страпачки – это маленькие клецки. Их подают с салом, жареным луком, тушеной капустой или грибами. Их также часто используют в качестве гарнира. Как готовить закарпатские страпачки из картофеля рассказали на портале "РБК-Украина".
Ингредиенты:
- Картофель — 760 г
- Молоко – 100 мл
- Соль по своему вкусу
- Яйцо – 1 шт.
- Мука — 250 г
Для зажарки:
- Сало
- Лук
Способ приготовления:
- 100 мл молока наливаем в сотейник, ставим на огонь и доводим до кипения. Картошку очищаем и нарезаем. Затем натираем на терке.
- Картофель отбрасываем на сито – чтобы стекла лишняя жидкость. Выкладываем картофельную массу в миску и заливаем кипящим молоком. Быстро перемешиваем. Добавляем соль, яйцо. Поэтапно вводим муку. Следим за консистенцией – тесто должно быть как густая сметана.
- На огонь ставим сковороду, выкладываем нарезанное сало и жарим до шкварок. Доводим до кипения кастрюлю с соленой водой. Когда вода закипит, отщипываем от теста чайной ложкой кусочки и бросаем в кипящую воду.
- Если клецка хорошо держит форму и не расползается, то густота теста нормальная. Если тесто расползается, добавьте немного муки.
- К шкваркам добавляем нарезанный лук и жарим еще несколько минут. В это время бросаем клецки в кипящую воду.
- После того, как клецки всплыли, даем им повариться еще 2-3 минуты. Готовые стропачки смешиваем с поджаркой и подаем.
Можно добавить сверху молотую паприку и зелень — они будут служить не только украшением, но и придадут блюду вкус. Еще одно сытное блюдо гуцульской кухни – невероятный банош с брынзой – подойдет даже вегетерианцам.