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Секретный маринад для скумбрии: 15 минут – и нежная засоленная рыбка готова

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Простейшую рыбку можно невероятно вкусно засолить
Простейшую рыбку можно невероятно вкусно засолить. Фото smak.ua

Нереально вкусный пряный маринад

Скумбрия – самая простая в приготовлении рыба. Кроме того, что можно интересно приготовить ее в обычной банке, она удивительно вкусная засоленной.

Рассказываем, как быстро и с пряными нотками засолить рыбу. Рецептом маринада поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

  • скумбрия – 5 тушек;
  • 1 л воды;
  • 6 ст. л. соли;
  • 4 ст. л. сахара;
  • 10 горошин черного перца;
  • 10 горошин душистого перца;
  • 2 ст. л. семена кориандра;
  • 7 лавровых листов;
  • 2 соцветия гвоздики.

Способ приготовления:

  1. Доводим воду до кипения, добавляем соль, сахар и специи. Когда будущий рассол покипит 3-5 минут, снимайте его с огня и дайте остыть.
  2. За это время необходимо обработать и почистить рыбу. Удаляем голову, хвост, плавники и внутренности. Брюшко промываем от желчи и снимаем чёрную пленку.
  3. Рыбку нарезаем на порционные куски, складываем в стеклянную емкость. Заливаем готовым рассолом и убираем в холодильник.

Она уже за короткое время готова к употреблению, но лучше рыба просаливается, если оставить ее на ночь. Кстати, мы рассказывали, как быстро и без спецэффектов почистить рыбу.

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#Рецепт #Скумбрия #Маринад