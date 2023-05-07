Секретный маринад для скумбрии: 15 минут – и нежная засоленная рыбка готова

Нереально вкусный пряный маринад

Скумбрия – самая простая в приготовлении рыба. Кроме того, что можно интересно приготовить ее в обычной банке, она удивительно вкусная засоленной.

Рассказываем, как быстро и с пряными нотками засолить рыбу. Рецептом маринада поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

скумбрия – 5 тушек;

1 л воды;

6 ст. л. соли;

4 ст. л. сахара;

10 горошин черного перца;

10 горошин душистого перца;

2 ст. л. семена кориандра;

7 лавровых листов;

2 соцветия гвоздики.

Способ приготовления:

Доводим воду до кипения, добавляем соль, сахар и специи. Когда будущий рассол покипит 3-5 минут, снимайте его с огня и дайте остыть. За это время необходимо обработать и почистить рыбу. Удаляем голову, хвост, плавники и внутренности. Брюшко промываем от желчи и снимаем чёрную пленку. Рыбку нарезаем на порционные куски, складываем в стеклянную емкость. Заливаем готовым рассолом и убираем в холодильник.

Она уже за короткое время готова к употреблению, но лучше рыба просаливается, если оставить ее на ночь. Кстати, мы рассказывали, как быстро и без спецэффектов почистить рыбу.