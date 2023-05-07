Секретный маринад для скумбрии: 15 минут – и нежная засоленная рыбка готова
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Нереально вкусный пряный маринад
Скумбрия – самая простая в приготовлении рыба. Кроме того, что можно интересно приготовить ее в обычной банке, она удивительно вкусная засоленной.
Рассказываем, как быстро и с пряными нотками засолить рыбу. Рецептом маринада поделились на портале Pixelinform.
Ингредиенты:
- скумбрия – 5 тушек;
- 1 л воды;
- 6 ст. л. соли;
- 4 ст. л. сахара;
- 10 горошин черного перца;
- 10 горошин душистого перца;
- 2 ст. л. семена кориандра;
- 7 лавровых листов;
- 2 соцветия гвоздики.
Способ приготовления:
- Доводим воду до кипения, добавляем соль, сахар и специи. Когда будущий рассол покипит 3-5 минут, снимайте его с огня и дайте остыть.
- За это время необходимо обработать и почистить рыбу. Удаляем голову, хвост, плавники и внутренности. Брюшко промываем от желчи и снимаем чёрную пленку.
- Рыбку нарезаем на порционные куски, складываем в стеклянную емкость. Заливаем готовым рассолом и убираем в холодильник.
Она уже за короткое время готова к употреблению, но лучше рыба просаливается, если оставить ее на ночь. Кстати, мы рассказывали, как быстро и без спецэффектов почистить рыбу.