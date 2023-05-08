С этим рецептом забудете дорогу в кондитерскую: как приготовить пирожные из подручных продуктов
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Невероятно быстро и очень вкусно!
Если вы хотите кого-то удивить своим кулинарным мастерством, это приготовьте цитрусовые пирожные. Они получаются нежными, воздушными и необычными.
От таких сладостей от "Бабусиних рецептів" ваши гости будут точно в восторге! Они удивятся, что десерт готовится так быстро.
Как приготовить пирожные с цитрусовым ароматом
Ингредиенты
Для бисквита:
- яйца – 4 шт.;
- сахар – 80 гр.;
- мука – 80 гр.;
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.;
- соль – щепотка;
- цедра одного апельсина
Для крема:
- сливки холодные 33% – 400 мл;
- сахар – 100 гр.;
- апельсиновый сок – 50 мл.
Способ приготовления:
- В чашку вливаем яйца, добавляем соль, сахарный песок, натираем на мелкой терке цедру апельсина и взбиваем миксером около 5-7 минут.
- Муку перемешиваем с разрыхлителем и два приема просеиваем в тесто, вымешиваем.
- Выливаем на лист с пергаментом и разравниваем. Печем 15 минут при 180 градусах, после разрезаем на две части.
- В сливки добавляем сахар и взбиваем миксером. Вливаем апельсиновый сок, взбиваем.
- Бисквиты смазываем апельсиновым соком, сверху на один выкладываем половину крема и выравниваем.
- Кладем второй бисквит и смазываем кремом.
- Охлаждаем в холодильнике и нарезаем на кусочки. При желании пирожные можно украсить шоколадом.
Детям очень понравится банановый десерт. Только готовьте сразу много — его сразу съедят!