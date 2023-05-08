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С этим рецептом забудете дорогу в кондитерскую: как приготовить пирожные из подручных продуктов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такие пирожные понравятся абсолютно всем
Такие пирожные понравятся абсолютно всем. Фото babusyni-retsepty

Невероятно быстро и очень вкусно!

Если вы хотите кого-то удивить своим кулинарным мастерством, это приготовьте цитрусовые пирожные. Они получаются нежными, воздушными и необычными.

От таких сладостей от "Бабусиних рецептів" ваши гости будут точно в восторге! Они удивятся, что десерт готовится так быстро.

Как приготовить пирожные с цитрусовым ароматом

Ингредиенты

Для бисквита:

  • яйца – 4 шт.;
  • сахар – 80 гр.;
  • мука – 80 гр.;
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.;
  • соль – щепотка;
  • цедра одного апельсина

Для крема:

  • сливки холодные 33% – 400 мл;
  • сахар – 100 гр.;
  • апельсиновый сок – 50 мл.

Способ приготовления:

  1. В чашку вливаем яйца, добавляем соль, сахарный песок, натираем на мелкой терке цедру апельсина и взбиваем миксером около 5-7 минут.
  2. Муку перемешиваем с разрыхлителем и два приема просеиваем в тесто, вымешиваем.
  3. Выливаем на лист с пергаментом и разравниваем. Печем 15 минут при 180 градусах, после разрезаем на две части.
  4. В сливки добавляем сахар и взбиваем миксером. Вливаем апельсиновый сок, взбиваем.
  5. Бисквиты смазываем апельсиновым соком, сверху на один выкладываем половину крема и выравниваем.
  6. Кладем второй бисквит и смазываем кремом.
  7. Охлаждаем в холодильнике и нарезаем на кусочки. При желании пирожные можно украсить шоколадом.

Детям очень понравится банановый десерт. Только готовьте сразу много — его сразу съедят!

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#Рецепт #Пирожные #Готовим дома