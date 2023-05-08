С этим рецептом забудете дорогу в кондитерскую: как приготовить пирожные из подручных продуктов

Невероятно быстро и очень вкусно!

Если вы хотите кого-то удивить своим кулинарным мастерством, это приготовьте цитрусовые пирожные. Они получаются нежными, воздушными и необычными.

От таких сладостей от "Бабусиних рецептів" ваши гости будут точно в восторге! Они удивятся, что десерт готовится так быстро.

Как приготовить пирожные с цитрусовым ароматом

Ингредиенты

Для бисквита:

яйца – 4 шт.;

сахар – 80 гр.;

мука – 80 гр.;

разрыхлитель – 0,5 ч. л.;

соль – щепотка;

цедра одного апельсина

Для крема:

сливки холодные 33% – 400 мл;

сахар – 100 гр.;

апельсиновый сок – 50 мл.

Способ приготовления:

В чашку вливаем яйца, добавляем соль, сахарный песок, натираем на мелкой терке цедру апельсина и взбиваем миксером около 5-7 минут. Муку перемешиваем с разрыхлителем и два приема просеиваем в тесто, вымешиваем. Выливаем на лист с пергаментом и разравниваем. Печем 15 минут при 180 градусах, после разрезаем на две части. В сливки добавляем сахар и взбиваем миксером. Вливаем апельсиновый сок, взбиваем. Бисквиты смазываем апельсиновым соком, сверху на один выкладываем половину крема и выравниваем. Кладем второй бисквит и смазываем кремом. Охлаждаем в холодильнике и нарезаем на кусочки. При желании пирожные можно украсить шоколадом.

Детям очень понравится банановый десерт. Только готовьте сразу много — его сразу съедят!