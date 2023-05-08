Пока семья чистит зубы: готовим бюджетные рулетики с сыром и зеленью
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Быстрый завтрак на скорую руку
Даже если вы любитель изысканной кухни, все равно иногда хочется перекусить вкусным хрустящим рулетиком. Такую закуску обожают все без исключения — она отлично утоляет голод.
Чтобы приготовить рулет из лаваша с брынзой и зеленью по рецепту Shuba вам понадобится совсем мало продуктов — только тонкий лаваш, яйца, брынзу, зелень и специи. Хотя закуски можно готовить совершенно разнообразные, именно такой вариант универсален. Всего 20 минут — и хрустящая закуска будет радовать вас и членов вашей семьи
Как приготовить рулет из лаваша с брынзой и зеленью
Ингредиенты на 4 порции:
- тонкий лаваш — 4 шт.;
- брынза — 150 г;
- яйца — 1 шт.;
- укроп, пучок — 1 шт.;
- масло подсолнечное — 40 мл;
- перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Брынзу натрите на мелкой терке, добавьте желток, мелко покрошенный укроп, молотый перец и перемешайте.
- Лаваши разверните, равномерно на каждый разложите начинку. Сверните лаваши в рулетики, края смажьте белком для фиксации.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте рулеты со всех сторон до румяной корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.
Лаваш для такой закуски можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно всего три ингредиента и немного времени.