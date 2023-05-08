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Пока семья чистит зубы: готовим бюджетные рулетики с сыром и зеленью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Рулетики из лаваша - то, что нужно утром
Рулетики из лаваша - то, что нужно утром. Фото shuba.life

Быстрый завтрак на скорую руку

Даже если вы любитель изысканной кухни, все равно иногда хочется перекусить вкусным хрустящим рулетиком. Такую закуску обожают все без исключения — она отлично утоляет голод.

Чтобы приготовить рулет из лаваша с брынзой и зеленью по рецепту Shuba вам понадобится совсем мало продуктов — только тонкий лаваш, яйца, брынзу, зелень и специи. Хотя закуски можно готовить совершенно разнообразные, именно такой вариант универсален. Всего 20 минут — и хрустящая закуска будет радовать вас и членов вашей семьи

Как приготовить рулет из лаваша с брынзой и зеленью

Ингредиенты на 4 порции:

  • тонкий лаваш — 4 шт.;
  • брынза — 150 г;
  • яйца — 1 шт.;
  • укроп, пучок — 1 шт.;
  • масло подсолнечное — 40 мл;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Брынзу натрите на мелкой терке, добавьте желток, мелко покрошенный укроп, молотый перец и перемешайте.
  2. Лаваши разверните, равномерно на каждый разложите начинку. Сверните лаваши в рулетики, края смажьте белком для фиксации.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте рулеты со всех сторон до румяной корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.

Лаваш для такой закуски можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно всего три ингредиента и немного времени.

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