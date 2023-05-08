Испортят любое мясо: топ-три худших маринада для шашлыка

От такого маринада лучше отказаться

Шашлык – очень вкусное блюдо, которое готовят в весенне-летний период. Самое важное при приготовлении – не только выбрать правильное мясо, но и сделать удачный маринад, от которого зависит вкус блюда.

Поэтому вместе с FoodOboz поделимся советами от кулинаров, от которых маринадов нужно отказаться при приготовлении шашлыка. С такими советами ваше мясо никогда не будет жестким и не вкусным.

Какой маринад может испортить шашлык

Маринад с уксусом. Он сделает мясо очень жестким и в процессе жарки продукт будет сырым внутри, но будет гореть сверху. Поэтому кулинары не рекомендуют использовать уксус для маринадов для шашлыка.

С большим количеством соли. При приготовлении любого маринада для шашлыка всегда прибавляют соль, поскольку мясу она не повредит. Но именно соль может испортить блюдо, если его добавить слишком много. Она сделает мясо слишком сухим. Кулинары советуют солить мясо при подаче, но не добавлять в сам маринад.

Как и уксус, кефир не подходит маринаду. Дело в том, что при содействии с мясом он препятствует усвоению белка и железа. В результате кефир будет вреден.

По мнению кулинаров, лучше всего мариновать мясо в йогурте, сметане, вине, минеральной воде. Также можно использовать лук, зелень, специи.

Если вообще нет времени и желания готовить маринад, шашлык можно сделать с помощью только минералки и пакета. На такое блюдо у вас уйдет всего 15 минут времени.