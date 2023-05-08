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Не выбрасывайте вчерашнюю гречку: рецепт блюда, где она пригодится

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Тефтели - прекрасный способ спасти вчерашнюю гречку
Тефтели - прекрасный способ спасти вчерашнюю гречку. Фото 1000.menu

Никто не догадается, что это прекрасное блюдо из гречки

Вероятно, у каждого была такая ситуация, что отварная гречка долго стоит в холодильнике и никто не решится ее выбросить. И не надо — вчерашняя гречневая каша может стать еще вкуснее.

Со вчерашней гречки можно приготовить вкуснейшие тефтели в сливочном соусе. Если у вас есть мультиварка, процесс вообще не займет много времени. Вместе с Uaportal поделимся рецептом.

Как приготовить тефтели в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • отварная гречневая каша;
  • мясной фарш – 500 г.;
  • вода – 3 ст.;
  • лук – 1 шт.;
  • картофель — 1 кг.

Для подливки:

  • сливки — 200 мл;
  • мука – 3 ст. л.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • лук – 1 шт.;
  • вода – 1 л.;
  • соль, перец – по 1/6 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Через мясорубку пропустите фарш вместе с картофелем, луком и гречкой. Посолите и поперчите, добавьте по желанию любимые приправы.
  2. Из готовой смеси слепите тефтели и выложите их в глубокую форму для запекания с толстым дном.
  3. Для приготовления подливки к сливкам добавьте растопленное сливочное масло и мелко измельченный лук, посолите и поперчите. Перемешайте и добавьте муку, снова перемешайте, разбавьте водой. Залейте тефтели и поставьте выпекаться в духовку или под крышкой на плиту. Полчаса — и невероятное блюдо готово!

Один ингредиент способен превратить обычную гречку в идеальный гарнир. Попробуйте — и вам понравится!

Теги:
#Рецепт #Гречневая каша #Готовим дома