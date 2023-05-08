Не выбрасывайте вчерашнюю гречку: рецепт блюда, где она пригодится

Никто не догадается, что это прекрасное блюдо из гречки

Вероятно, у каждого была такая ситуация, что отварная гречка долго стоит в холодильнике и никто не решится ее выбросить. И не надо — вчерашняя гречневая каша может стать еще вкуснее.

Со вчерашней гречки можно приготовить вкуснейшие тефтели в сливочном соусе. Если у вас есть мультиварка, процесс вообще не займет много времени. Вместе с Uaportal поделимся рецептом.

Как приготовить тефтели в сливочном соусе

Ингредиенты:

отварная гречневая каша;

мясной фарш – 500 г.;

вода – 3 ст.;

лук – 1 шт.;

картофель — 1 кг.

Для подливки:

сливки — 200 мл;

мука – 3 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

лук – 1 шт.;

вода – 1 л.;

соль, перец – по 1/6 ч.л.

Способ приготовления:

Через мясорубку пропустите фарш вместе с картофелем, луком и гречкой. Посолите и поперчите, добавьте по желанию любимые приправы. Из готовой смеси слепите тефтели и выложите их в глубокую форму для запекания с толстым дном. Для приготовления подливки к сливкам добавьте растопленное сливочное масло и мелко измельченный лук, посолите и поперчите. Перемешайте и добавьте муку, снова перемешайте, разбавьте водой. Залейте тефтели и поставьте выпекаться в духовку или под крышкой на плиту. Полчаса — и невероятное блюдо готово!

Один ингредиент способен превратить обычную гречку в идеальный гарнир. Попробуйте — и вам понравится!