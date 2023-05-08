Не выбрасывайте вчерашнюю гречку: рецепт блюда, где она пригодится
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Никто не догадается, что это прекрасное блюдо из гречки
Вероятно, у каждого была такая ситуация, что отварная гречка долго стоит в холодильнике и никто не решится ее выбросить. И не надо — вчерашняя гречневая каша может стать еще вкуснее.
Со вчерашней гречки можно приготовить вкуснейшие тефтели в сливочном соусе. Если у вас есть мультиварка, процесс вообще не займет много времени. Вместе с Uaportal поделимся рецептом.
Как приготовить тефтели в сливочном соусе
Ингредиенты:
- отварная гречневая каша;
- мясной фарш – 500 г.;
- вода – 3 ст.;
- лук – 1 шт.;
- картофель — 1 кг.
Для подливки:
- сливки — 200 мл;
- мука – 3 ст. л.;
- сливочное масло — 50 г;
- лук – 1 шт.;
- вода – 1 л.;
- соль, перец – по 1/6 ч.л.
Способ приготовления:
- Через мясорубку пропустите фарш вместе с картофелем, луком и гречкой. Посолите и поперчите, добавьте по желанию любимые приправы.
- Из готовой смеси слепите тефтели и выложите их в глубокую форму для запекания с толстым дном.
- Для приготовления подливки к сливкам добавьте растопленное сливочное масло и мелко измельченный лук, посолите и поперчите. Перемешайте и добавьте муку, снова перемешайте, разбавьте водой. Залейте тефтели и поставьте выпекаться в духовку или под крышкой на плиту. Полчаса — и невероятное блюдо готово!
Один ингредиент способен превратить обычную гречку в идеальный гарнир. Попробуйте — и вам понравится!