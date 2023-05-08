Будете готовить его каждый день: дешевый салат перевернет ваши представления о моркови.
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Рассказываем, как приготовить самый простой салат для перекуса. Он точно будет вам по вкусу, особенно если сложные и сытные салаты на праздничный стол, такие как невероятная закуска "Ночь", приелись.
Это яркий, сочный и насыщенный витаминами салат из моркови и сыраа. Его можно готовить хоть каждый день. Если считаете нужным, майонез в салате можно заменить греческим йогуртом. Рецептом поделились на портале Prosalat.com.
Ингредиенты:
- Морковь (большая) — 1 шт.
- Свежий огурец — 1 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Специи – по вкусу
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
- Морковь, огурец и творог натираем на крупной терке. Если у вас есть терка для моркови по-корейски, это будет идеально. Это все основные ингредиенты – дальше только заправка.
- Крошим чеснок и добавляем, солим, можно поперчить по своему вкусу. Заправляем майонезом. Количество регулируем по своему вкусу.
- Тщательно перемешиваем.
Этот свежий салат не только очень удачный вариант перекуса. Также он идеально подойдет для любителей похрустеть. Просто как нежный салат из моркови.