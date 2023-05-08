Будете готовить его каждый день: дешевый салат перевернет ваши представления о моркови.

Рассказываем, как приготовить самый простой салат для перекуса. Он точно будет вам по вкусу, особенно если сложные и сытные салаты на праздничный стол, такие как невероятная закуска "Ночь", приелись.

Это яркий, сочный и насыщенный витаминами салат из моркови и сыраа. Его можно готовить хоть каждый день. Если считаете нужным, майонез в салате можно заменить греческим йогуртом. Рецептом поделились на портале Prosalat.com.

Ингредиенты:

Морковь (большая) — 1 шт.

Свежий огурец — 1 шт.

Сыр твердый — 100 г

Чеснок – 2-3 зуб.

Специи – по вкусу

Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Морковь, огурец и творог натираем на крупной терке. Если у вас есть терка для моркови по-корейски, это будет идеально. Это все основные ингредиенты – дальше только заправка. Крошим чеснок и добавляем, солим, можно поперчить по своему вкусу. Заправляем майонезом. Количество регулируем по своему вкусу. Тщательно перемешиваем.

Этот свежий салат не только очень удачный вариант перекуса. Также он идеально подойдет для любителей похрустеть. Просто как нежный салат из моркови.