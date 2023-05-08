Всего три основных ингредиента: любимый весенний салат из копеечных продуктов

Свежий салат с интересной заправкой

Весенние салаты – особая сезонная группа блюд. Если вы пробовали вкусный салат с редиской, пора приготовить перекус с молодой капустой. В его составе всего три основных ингредиента и вкусная заправка.

Салат получается сытным, сочным, ароматным и вкусным. Рецептом поделились на портале "Школа жизни".

Ингредиенты:

Капуста – 400 г.

Огурец – 2-3 шт.

Яйца – 4 – 5 шт.

Зелень – зеленый лук, петрушка

Соль – 1/3 ч. ложки, перец – по вкусу

Подсолнечное масло – 3 ст. ложки

Сметана – 3-4 ст. ложки

Горчица – 1 ст. кровати

Способ приготовления:

Предварительно отвариваем яйца. Охлаждаем и очищаем. Тонко нарезаем капусту. Огурцы нарезаем соломкой. Яйца разрезаем пополам и убираем желтки. Их следует отложить, они еще пригодятся для заправки салата. Белки также нарезаем соломкой. Измельчаем зелень. Все ингредиенты отправляем в салатник. Желтки разминаем вилкой и смешиваем их с растительным маслом. Добавляем сметану, соль с перцем по вкусу, горчицу. Тщательно все перемешиваем, заправляем салат и можно угощаться.

Такой салат может стать как дополнением к основному блюду, такому как запеканка с кабачком, так и полноценным перекусом. Он ведь не только свежий, но и сытный — за счет вареных яиц.