Всего три основных ингредиента: любимый весенний салат из копеечных продуктов
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Свежий салат с интересной заправкой
Весенние салаты – особая сезонная группа блюд. Если вы пробовали вкусный салат с редиской, пора приготовить перекус с молодой капустой. В его составе всего три основных ингредиента и вкусная заправка.
Салат получается сытным, сочным, ароматным и вкусным. Рецептом поделились на портале "Школа жизни".
Ингредиенты:
- Капуста – 400 г.
- Огурец – 2-3 шт.
- Яйца – 4 – 5 шт.
- Зелень – зеленый лук, петрушка
- Соль – 1/3 ч. ложки, перец – по вкусу
- Подсолнечное масло – 3 ст. ложки
- Сметана – 3-4 ст. ложки
- Горчица – 1 ст. кровати
Способ приготовления:
- Предварительно отвариваем яйца. Охлаждаем и очищаем. Тонко нарезаем капусту. Огурцы нарезаем соломкой.
- Яйца разрезаем пополам и убираем желтки. Их следует отложить, они еще пригодятся для заправки салата. Белки также нарезаем соломкой.
- Измельчаем зелень. Все ингредиенты отправляем в салатник.
- Желтки разминаем вилкой и смешиваем их с растительным маслом. Добавляем сметану, соль с перцем по вкусу, горчицу. Тщательно все перемешиваем, заправляем салат и можно угощаться.
Такой салат может стать как дополнением к основному блюду, такому как запеканка с кабачком, так и полноценным перекусом. Он ведь не только свежий, но и сытный — за счет вареных яиц.