Такого картофеля вы еще не пробовали: изысканное французское блюдо из дешевых продуктов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот гарнир готовится из обычных продуктов, а вкусно – как в ресторане.
Если обычные традиционные рецепты с картофелем, такие как клецки-страпачки приелись, предлагаем добавить в рацион что-то изысканное. Французский гратен – это блюдо из картофеля и других простых ингредиентов, которое перевернет ваше представление о картофеле.
Рецептом поделился кулинарный блоггер Алекс Миль. Кушанье получается таким вкусным, что вы будете постоянно его готовить вместо обычного картофельного пюре.
Ингредиенты:
- 5-7 картофелин
- средняя луковица
- 2-3 зубчика чеснока
- сливочное масло 40г
- мука 3 ст. л
- молоко 400 г
- сливки (20%) 200г
- соль, перец
- тимьян
- 2 ч. л масла для жарки
Способ приготовления:
- Нарезаем картошку тонкими полосками. Выкладываем ее в форму для запекания, но не прикладывайте слишком плотно друг к другу, потому что могут не пропечься
- Теперь делаем соус. Вливаем в сковородку растительное масло. Вбрасываем нарезанный лук и чеснок, и обжариваем 3мин.
- Растапливаем в этой же сковороде сливочное масло. Добавляем муку и хорошо все перемешиваем.
- Медленно вливаем молоко, все хорошо вымешивая. Добавляем специи – соль, перец, тимьян.
- Доливаем сливки, помешивая, готовим, доводя до загустения. Заливаем картошку готовым соусом, стараемся, чтобы затекло между всеми кусочками. Сверху солим, присыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 55 мин при 180 градусах.
Такое блюдо очень нравится горячим. Она может стать невероятным гарниром к любому мясу или рыбе. Но советуем попробовать ее с невероятной запеченной рыбкой.