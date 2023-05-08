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Такого картофеля вы еще не пробовали: изысканное французское блюдо из дешевых продуктов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Это блюдо перевернет ваши представления о картофеле
Это блюдо перевернет ваши представления о картофеле. Фото Окна-новости

Этот гарнир готовится из обычных продуктов, а вкусно – как в ресторане.

Если обычные традиционные рецепты с картофелем, такие как клецки-страпачки приелись, предлагаем добавить в рацион что-то изысканное. Французский гратен – это блюдо из картофеля и других простых ингредиентов, которое перевернет ваше представление о картофеле.

Рецептом поделился кулинарный блоггер Алекс Миль. Кушанье получается таким вкусным, что вы будете постоянно его готовить вместо обычного картофельного пюре.

Ингредиенты:

  • 5-7 картофелин
  • средняя луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • сливочное масло 40г
  • мука 3 ст. л
  • молоко 400 г
  • сливки (20%) 200г
  • соль, перец
  • тимьян
  • 2 ч. л масла для жарки

Способ приготовления:

  • Нарезаем картошку тонкими полосками. Выкладываем ее в форму для запекания, но не прикладывайте слишком плотно друг к другу, потому что могут не пропечься
  • Теперь делаем соус. Вливаем в сковородку растительное масло. Вбрасываем нарезанный лук и чеснок, и обжариваем 3мин.
  • Растапливаем в этой же сковороде сливочное масло. Добавляем муку и хорошо все перемешиваем.
  • Медленно вливаем молоко, все хорошо вымешивая. Добавляем специи – соль, перец, тимьян.
  • Доливаем сливки, помешивая, готовим, доводя до загустения. Заливаем картошку готовым соусом, стараемся, чтобы затекло между всеми кусочками. Сверху солим, присыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 55 мин при 180 градусах.

Такое блюдо очень нравится горячим. Она может стать невероятным гарниром к любому мясу или рыбе. Но советуем попробовать ее с невероятной запеченной рыбкой.

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#Рецепт #Картошка