Такого картофеля вы еще не пробовали: изысканное французское блюдо из дешевых продуктов

Этот гарнир готовится из обычных продуктов, а вкусно – как в ресторане.

Если обычные традиционные рецепты с картофелем, такие как клецки-страпачки приелись, предлагаем добавить в рацион что-то изысканное. Французский гратен – это блюдо из картофеля и других простых ингредиентов, которое перевернет ваше представление о картофеле.

Рецептом поделился кулинарный блоггер Алекс Миль. Кушанье получается таким вкусным, что вы будете постоянно его готовить вместо обычного картофельного пюре.

Ингредиенты:

5-7 картофелин

средняя луковица

2-3 зубчика чеснока

сливочное масло 40г

мука 3 ст. л

молоко 400 г

сливки (20%) 200г

соль, перец

тимьян

2 ч. л масла для жарки

Способ приготовления:

Нарезаем картошку тонкими полосками. Выкладываем ее в форму для запекания, но не прикладывайте слишком плотно друг к другу, потому что могут не пропечься

Теперь делаем соус. Вливаем в сковородку растительное масло. Вбрасываем нарезанный лук и чеснок, и обжариваем 3мин.

Растапливаем в этой же сковороде сливочное масло. Добавляем муку и хорошо все перемешиваем.

Медленно вливаем молоко, все хорошо вымешивая. Добавляем специи – соль, перец, тимьян.

Доливаем сливки, помешивая, готовим, доводя до загустения. Заливаем картошку готовым соусом, стараемся, чтобы затекло между всеми кусочками. Сверху солим, присыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 55 мин при 180 градусах.

Такое блюдо очень нравится горячим. Она может стать невероятным гарниром к любому мясу или рыбе. Но советуем попробовать ее с невероятной запеченной рыбкой.