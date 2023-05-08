Невероятный торт из трех ингредиентов – рецепт вкусного Наполеона от украинской блогерки (видео)

Очень просто и космически вкусно

Если хочется сладенького, ни сил, ни времени нет на сложные торты вроде многоуровневого десерта "Женская прихоть", пригодится простой торт "Наполеон". Понадобится всего три ингредиента.

Рецептом поделилась блогерка Kristina Key. Девушка сняла тикток, где рассказала, как готовить вкусный торт "Наполеон".

Ингредиенты:

Готовое листовое дрожжевое тесто — два пласта, примерно 15 на 27 см.

Сгущенка — одна банка, 370 г

Сливочное масло — 200 г

Способ приготовления:

Тесто выкладываем на противень поверх пергамента и выпекаем в духовке. Время приготовления – 20 минут при 180 °C. Тем временем готовим крем. Для этого растапливаем масло в микроволновке или на паровой бане. Вливаем в посуду с маслом сгущенку. Получившуюся смесь взбиваем блендером в течение 5 минут. Когда остынет готовое тесто, можно собирать торт. Верхний слой соскребаем вилкой – так мы получим крошки для посыпания. Делим тесто на слои. Каждый слой смазываем кремом. Сверху и по бокам осыпаем торт крошкой и оставляем в холодильнике.

Этот торт должен хорошо выстояться — минимум на 5 часов, чтобы пропитались все слои. Кстати, сгущенку для него можно легко приготовить самостоятельно — всего из трех ингредиентов.