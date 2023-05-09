Настоящая находка для завтрака: рецепт бюджетной яичной намазки

Всего 20 минут — и блюдо готово!

Если вы ищете рецепт необычного завтрака — вам подойдет яичная намазка. Самое сложное здесь — это отварить яйца.

Блюдо по рецепту Shuba дадут чувство сытости на несколько часов. Яичная намазка имеет очень неожиданный вкус, ведь лук-шалот, эстрагон и петрушка придают закуске горьковатый привкус и неповторимый аромат! Блюдо также станет отличным дополнением праздничного стола. А если хотите сделать намазку идеальной — используйте домашний майонез, оливковое масло первого отжима и свежемолотый перец.

Как приготовить яичную намазку

Ингредиенты на 2 порции:

яйца куриные — 4 шт.;

майонез — 100 г;

лук-шалот — 1 шт.;

эстрагон — 8 г;

зеленый лук — 8 г;

петрушка — 8 г;

тостовый хлеб — 4 шт.;

оливковое масло — 10 мл;

сок лимонный, соль морская, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Сварите яйца вкрутую, примерно 7-9 минут. Окуните в холодную воду. Измельчите лук-шалот, эстрагон, зеленый лук и петрушку. Яйца почистите и натрите на крупной терке или крупно нарежьте. Добавьте к яйцу майонез, лук-шалот и ¾ нарезанной зелени, приправьте по вкусу солью и большим количеством перца. Подсушите хлеб в тостере или обжарьте пару минут до светло-золотистого цвета на сковороде. Выложите намазку на тост и сверху посыпьте оставшейся зеленью, сбрызните лимонным соком и маслом. По желанию присыпьте черным перцем.

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