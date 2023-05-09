Настоящая находка для завтрака: рецепт бюджетной яичной намазки
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Всего 20 минут — и блюдо готово!
Если вы ищете рецепт необычного завтрака — вам подойдет яичная намазка. Самое сложное здесь — это отварить яйца.
Блюдо по рецепту Shuba дадут чувство сытости на несколько часов. Яичная намазка имеет очень неожиданный вкус, ведь лук-шалот, эстрагон и петрушка придают закуске горьковатый привкус и неповторимый аромат! Блюдо также станет отличным дополнением праздничного стола. А если хотите сделать намазку идеальной — используйте домашний майонез, оливковое масло первого отжима и свежемолотый перец.
Как приготовить яичную намазку
Ингредиенты на 2 порции:
- яйца куриные — 4 шт.;
- майонез — 100 г;
- лук-шалот — 1 шт.;
- эстрагон — 8 г;
- зеленый лук — 8 г;
- петрушка — 8 г;
- тостовый хлеб — 4 шт.;
- оливковое масло — 10 мл;
- сок лимонный, соль морская, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Сварите яйца вкрутую, примерно 7-9 минут. Окуните в холодную воду.
- Измельчите лук-шалот, эстрагон, зеленый лук и петрушку. Яйца почистите и натрите на крупной терке или крупно нарежьте. Добавьте к яйцу майонез, лук-шалот и ¾ нарезанной зелени, приправьте по вкусу солью и большим количеством перца.
- Подсушите хлеб в тостере или обжарьте пару минут до светло-золотистого цвета на сковороде.
- Выложите намазку на тост и сверху посыпьте оставшейся зеленью, сбрызните лимонным соком и маслом. По желанию присыпьте черным перцем.
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