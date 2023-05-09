Как приготовить украинскую пиццу: старинный рецепт лангоша на сковороде
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Наши предки умели делать пиццу давно
Если хочется устроить настоящий закарпатский обед, то приготовить лангош. Это пышная лепешка из дрожжевого теста, которую многие годы готовят жители Закарпатья. В некоторых домах он давно стал традиционным блюдом.
Блюдо по рецепту "Мета" универсально. Лангош понравится детям, взрослым. Он подходит и на праздник, и для домашних посиделок. Лангош чем-то схож с пиццей, только размером поменьше. Приготовить его не составит большого труда.
Как приготовить лангош на сковороде
Ингредиенты:
- дрожжи сухие — 2 ч.л;
- вода теплая — 150 мл;
- сахар-песок — 1 ч.л;
- мука пшеничная — 500 г;
- соль — 1 ч.л;
- вода минеральная — 150 мл;
- чеснок — 2 зубчика;
- сметана, майонез, кетчуп, сыр твердый.
Способ приготовления:
- Смешайте дрожжи с теплой водой и сахаром. Дайте постоять 15 минут, чтобы они заработали.
- Для теста соедините муку с солью, а затем сделайте внутри небольшое углубление. В него влейте дрожжи и минеральную воду. Замесите тесто до полного соединения компонентов.
- Смажьте посуду маслом и положите в нее получившееся тесто на 1 час под накрытием. Спустя время оно увеличится вдвое.
- Пропустите чеснок через пресс и залейте небольшим количеством кипятка. Эта смесь понадобится для смазывания.
- Отщипывайте от теста кусочек и раскатывайте его в небольшую лепешку.
- Разогрейте сковороду на среднем огне и жарьте на растительном масле с двух сторон.
- Пока лангош еще горячий, смажьте его чесночной смесью, а сверху украсьте начинкой по своему вкусу. Подойдет терты сыр, помидоры, майонез или колбаски. Приятного аппетита!
Лангош станет отличным дополнением к закарпатскому капустняку. Сделайте ваш обед атмосферным!