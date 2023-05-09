Как приготовить украинскую пиццу: старинный рецепт лангоша на сковороде

Наши предки умели делать пиццу давно

Если хочется устроить настоящий закарпатский обед, то приготовить лангош. Это пышная лепешка из дрожжевого теста, которую многие годы готовят жители Закарпатья. В некоторых домах он давно стал традиционным блюдом.

Блюдо по рецепту "Мета" универсально. Лангош понравится детям, взрослым. Он подходит и на праздник, и для домашних посиделок. Лангош чем-то схож с пиццей, только размером поменьше. Приготовить его не составит большого труда.

Как приготовить лангош на сковороде

Ингредиенты:

дрожжи сухие — 2 ч.л;

вода теплая — 150 мл;

сахар-песок — 1 ч.л;

мука пшеничная — 500 г;

соль — 1 ч.л;

вода минеральная — 150 мл;

чеснок — 2 зубчика;

сметана, майонез, кетчуп, сыр твердый.

Способ приготовления:

Смешайте дрожжи с теплой водой и сахаром. Дайте постоять 15 минут, чтобы они заработали. Для теста соедините муку с солью, а затем сделайте внутри небольшое углубление. В него влейте дрожжи и минеральную воду. Замесите тесто до полного соединения компонентов. Смажьте посуду маслом и положите в нее получившееся тесто на 1 час под накрытием. Спустя время оно увеличится вдвое. Пропустите чеснок через пресс и залейте небольшим количеством кипятка. Эта смесь понадобится для смазывания. Отщипывайте от теста кусочек и раскатывайте его в небольшую лепешку. Разогрейте сковороду на среднем огне и жарьте на растительном масле с двух сторон. Пока лангош еще горячий, смажьте его чесночной смесью, а сверху украсьте начинкой по своему вкусу. Подойдет терты сыр, помидоры, майонез или колбаски. Приятного аппетита!

Лангош станет отличным дополнением к закарпатскому капустняку. Сделайте ваш обед атмосферным!