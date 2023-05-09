Копеечный обед из кабачков и фарша: рецепт потрясающей запеканки
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Один кабачок — и блюдо готово!
Из кабачков можно приготовить много вкусных блюд. Одна из самых популярных – аппетитная запеканка.
Запеканка из кабачков с фаршем получается богатой по вкусовым качествам и полезной по составу. Кроме того, вкус кабачков отлично сочетается со вкусом мяса. Поэтому такое блюдо по рецепту Ukr.Media станет украшением вашего стола.
Как приготовить запеканку из кабачка
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- фарш — 300 г;
- помидоры среднего размера – 3-4 шт.;
- репчатый лук – 1 шт.;
- яйца куриные – 2 шт.;
- сметана — 100 г;
- сыр – 100 г;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- соль, перец черный молотый по своему вкусу;
- масло растительное.
Способ приготовления:
- Фарш обжарить в растительном масле, посолить, поперчить по своему вкусу.
- Репчатый лук измельчить, добавить в сковороду с фаршем и обжарить.
- Добавляем томатную пасту. Перемешать и тушить до готовности фарша. Остудить.
- Кабачок очистить от кожуры и семян, натереть на большой терке. Отжать и выложить половину на дно смазанной формы.
- Следующим слоем поместить готовый обжаренный мясной фарш, ровно распределить по всей поверхности. Накрыть остальным натертым кабачком, немного посолить.
- Помидоры порезать кружочками и выложить поверх кабачка. Яйца взбить со сметаной, посолить по своему вкусу. Смесь вылить в форму поверх кабачка.
- Сыр натереть на мелкой терке, посыпать заготовленную запеканку. Форму отправить в духовку для запекания при температуре 200 градусов на 25-30 минут.
Из кабачков также можно приготовить потрясающие кабачково-куриные оладьи. Нежное и вкусное блюдо точно понравится вашей семье.