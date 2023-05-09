Копеечный обед из кабачков и фарша: рецепт потрясающей запеканки

Один кабачок — и блюдо готово!

Из кабачков можно приготовить много вкусных блюд. Одна из самых популярных – аппетитная запеканка.

Запеканка из кабачков с фаршем получается богатой по вкусовым качествам и полезной по составу. Кроме того, вкус кабачков отлично сочетается со вкусом мяса. Поэтому такое блюдо по рецепту Ukr.Media станет украшением вашего стола.

Как приготовить запеканку из кабачка

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

фарш — 300 г;

помидоры среднего размера – 3-4 шт.;

репчатый лук – 1 шт.;

яйца куриные – 2 шт.;

сметана — 100 г;

сыр – 100 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

соль, перец черный молотый по своему вкусу;

масло растительное.

Способ приготовления:

Фарш обжарить в растительном масле, посолить, поперчить по своему вкусу. Репчатый лук измельчить, добавить в сковороду с фаршем и обжарить. Добавляем томатную пасту. Перемешать и тушить до готовности фарша. Остудить. Кабачок очистить от кожуры и семян, натереть на большой терке. Отжать и выложить половину на дно смазанной формы. Следующим слоем поместить готовый обжаренный мясной фарш, ровно распределить по всей поверхности. Накрыть остальным натертым кабачком, немного посолить. Помидоры порезать кружочками и выложить поверх кабачка. Яйца взбить со сметаной, посолить по своему вкусу. Смесь вылить в форму поверх кабачка. Сыр натереть на мелкой терке, посыпать заготовленную запеканку. Форму отправить в духовку для запекания при температуре 200 градусов на 25-30 минут.

Из кабачков также можно приготовить потрясающие кабачково-куриные оладьи. Нежное и вкусное блюдо точно понравится вашей семье.