Рецепт куриных ножек с подливой, которая сделает любой гарнир идеальным

Идеальное блюдо и на обед, и на ужин

Курица с подливкой – это замечательное дополнение практически к любому гарниру. Сочная и необыкновенно вкусная, она делает его по-настоящему законченным полноценным блюдом.

Куриные ножки в самой нежной подливке по рецепту Ukr.Media отлично дополнит любой гарнир. Блюдо получается очень вкусным и нежным.

Как приготовить куриные ножки с подливой

Ингредиенты:

6 куриных ножек;

1 чайная ложка соли;

1/ч.л. розмарина;

1/ч.л. куркумы;

1/ч.л. паприки;

черный перец;

растительное масло;

1 луковица;

4 зубчика чеснока;

1 ч.л. сахара;

150 гр. сметаны;

200 мл воды.

Способ приготовления:

Куриные ножки кладем в миску, добавляем соль, перец, розмарин, куркуму и паприку. Натираем специями мясо и оставляем на 15 минут. В сковороду наливаем растительное масло и кладем мясо. Обжариваем ножки на среднем огне до румяности. Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками. Убираем курицу из сковороды и кладем лук. Обжариваем до золотистого цвета. Добавляем измельченный чеснок, сметану и воду. Все перемешиваем. Кладем ножки к овощам, накрываем крышкой и готовим 20 минут. Затем мясо переворачиваем и готовим без крышки еще 20 минут.

Готовое блюдо подаем с гарниром из любой крупы, любимых макарон или вкусного картофеля. Приятного аппетита!