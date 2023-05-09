Рецепт куриных ножек с подливой, которая сделает любой гарнир идеальным
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Идеальное блюдо и на обед, и на ужин
Курица с подливкой – это замечательное дополнение практически к любому гарниру. Сочная и необыкновенно вкусная, она делает его по-настоящему законченным полноценным блюдом.
Куриные ножки в самой нежной подливке по рецепту Ukr.Media отлично дополнит любой гарнир. Блюдо получается очень вкусным и нежным.
Как приготовить куриные ножки с подливой
Ингредиенты:
- 6 куриных ножек;
- 1 чайная ложка соли;
- 1/ч.л. розмарина;
- 1/ч.л. куркумы;
- 1/ч.л. паприки;
- черный перец;
- растительное масло;
- 1 луковица;
- 4 зубчика чеснока;
- 1 ч.л. сахара;
- 150 гр. сметаны;
- 200 мл воды.
Способ приготовления:
- Куриные ножки кладем в миску, добавляем соль, перец, розмарин, куркуму и паприку. Натираем специями мясо и оставляем на 15 минут.
- В сковороду наливаем растительное масло и кладем мясо. Обжариваем ножки на среднем огне до румяности.
- Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками.
- Убираем курицу из сковороды и кладем лук. Обжариваем до золотистого цвета.
- Добавляем измельченный чеснок, сметану и воду. Все перемешиваем.
- Кладем ножки к овощам, накрываем крышкой и готовим 20 минут. Затем мясо переворачиваем и готовим без крышки еще 20 минут.
Готовое блюдо подаем с гарниром из любой крупы, любимых макарон или вкусного картофеля. Приятного аппетита!