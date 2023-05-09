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Рецепт куриных ножек с подливой, которая сделает любой гарнир идеальным

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Куриные ножки с подливой готовить очень просто
Куриные ножки с подливой готовить очень просто. Фото ukr.media

Идеальное блюдо и на обед, и на ужин

Курица с подливкой – это замечательное дополнение практически к любому гарниру. Сочная и необыкновенно вкусная, она делает его по-настоящему законченным полноценным блюдом.

Куриные ножки в самой нежной подливке по рецепту Ukr.Media отлично дополнит любой гарнир. Блюдо получается очень вкусным и нежным.

Как приготовить куриные ножки с подливой

Ингредиенты:

  • 6 куриных ножек;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1/ч.л. розмарина;
  • 1/ч.л. куркумы;
  • 1/ч.л. паприки;
  • черный перец;
  • растительное масло;
  • 1 луковица;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 1 ч.л. сахара;
  • 150 гр. сметаны;
  • 200 мл воды.

Способ приготовления:

  1. Куриные ножки кладем в миску, добавляем соль, перец, розмарин, куркуму и паприку. Натираем специями мясо и оставляем на 15 минут.
  2. В сковороду наливаем растительное масло и кладем мясо. Обжариваем ножки на среднем огне до румяности.
  3. Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками.
  4. Убираем курицу из сковороды и кладем лук. Обжариваем до золотистого цвета.
  5. Добавляем измельченный чеснок, сметану и воду. Все перемешиваем.
  6. Кладем ножки к овощам, накрываем крышкой и готовим 20 минут. Затем мясо переворачиваем и готовим без крышки еще 20 минут.

Готовое блюдо подаем с гарниром из любой крупы, любимых макарон или вкусного картофеля. Приятного аппетита!

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