Старинный украинский десерт к чаю: как приготовить мандрыки

Поразите близких своими кулинарными шедеврами

Мандрыки – это украинское традиционное блюдо, обрядовая выпечка с начинкой из кисломолочного сыра. Его готовили к церковному празднику Петра и Павла, 12 июля. Название сладостей связывали с легендой о путешествиях этих апостолов, у которых кукушка украла одно "путешествие" и за это его Бог наказал.

Со временем эти вкусности начали готовить без особого повода, а просто к чаю и кофе, да и рецепт стал более современным. Если раньше путешественники делали на основе сыра, то теперь добавляют варенье или джем и делают форму печенья открытыми. Но мы вместе с "Мета" расскажем канонический рецепт этой вкуснятины.

Как приготовить мандрыки

Ингредиенты

Тесто:

масло сливочное — 200 г;

мука пшеничная — 500 г;

яйцо — 2 шт;

сахар-песок — 150 г;

разрыхлитель — 5 г.

Начинка:

сыр кисломолочный – 300 г;

сахар-песок — 50 г;

мука пшеничная — 30 г;

белок – 1 шт;

ваниль.

Способ приготовления:

Смешайте в глубокой миске масло и сахар до образования белой текстуры, затем добавьте яйца и еще раз хорошо взбейте составляющие. Всыпьте просеянную муку, разрыхлитель и замесите тесто. Раскатайте тесто между двумя листами пергаментной бумаги. Толщина каждого слоя должна получиться около 3 мм. Поставьте в прохладное место на 30 минут. Для начинки смешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Вырежьте из теста круги и на нижней выкладывайте столовую ложку начинки, накройте верхним кружочком. С помощью вилки закрепите края. Смажьте верхнюю часть желтком с небольшим количеством воды. Запекайте путешествия в духовке при 180 градусах около 20 минут.

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