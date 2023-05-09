Любимая закуска казаков: незаслужено забытый рецепт потапцов
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Приготовить старинное украинское блюдо займет всего 15 минут
Потапцы – это традиционное украинское блюдо и любимая закуска времен казачества. Потапцами называют гренки, которые подают с салом, сыром или овощами, или самостоятельно как дополнение к любимому борщу, супу и юшке.
Shuba рассказывает, что согласно традиционному рецепту, сначала на сковороде обжаривали ломтики сала, а затем на жире от сала обжаривали ломтики ржаного хлеба. Гренки, сало, измельченные чеснок, укроп и зеленый лук — вот вам и потапцы! Приготовить их сможет каждый, потратив всего 15 минут и несколько ингредиентов, а вкусно — до невозможности!
Как готовить потапцы
Ингредиенты на10 порций:
- хлеб ржаной, ломтики — 450 кг;
- сало — 200 г;
- чеснок, головка — 1 шт.
Способ приготовления:
- Разогрейте сковороду.
- Нарежьте сало на средние кусочки, сделайте надрезы на кусочках. Обжарьте сало до красивого золотистого цвета и переложите на тарелку.
- Обжарьте ломтики хлеба с обеих сторон на жире после сала.
- Пропустите через пресс очищенные зубчики чеснока. Натрите этой смесью гренки, выложите сверху шкварки.
Потапцы готовы! Приятного аппетита!
А вы знали, как правильно нарезать хлеб, чтобы потапцы были не только вкусными, но и красивыми? "Телеграф" ранее вам уже раскрывал секреты профессионалов, как из обычного бутерброда сделать произведение искусства.