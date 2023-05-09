Любимая закуска казаков: незаслужено забытый рецепт потапцов

Приготовить старинное украинское блюдо займет всего 15 минут

Потапцы – это традиционное украинское блюдо и любимая закуска времен казачества. Потапцами называют гренки, которые подают с салом, сыром или овощами, или самостоятельно как дополнение к любимому борщу, супу и юшке.

Shuba рассказывает, что согласно традиционному рецепту, сначала на сковороде обжаривали ломтики сала, а затем на жире от сала обжаривали ломтики ржаного хлеба. Гренки, сало, измельченные чеснок, укроп и зеленый лук — вот вам и потапцы! Приготовить их сможет каждый, потратив всего 15 минут и несколько ингредиентов, а вкусно — до невозможности!

Как готовить потапцы

Ингредиенты на10 порций:

хлеб ржаной, ломтики — 450 кг;

сало — 200 г;

чеснок, головка — 1 шт.

Способ приготовления:

Разогрейте сковороду. Нарежьте сало на средние кусочки, сделайте надрезы на кусочках. Обжарьте сало до красивого золотистого цвета и переложите на тарелку. Обжарьте ломтики хлеба с обеих сторон на жире после сала. Пропустите через пресс очищенные зубчики чеснока. Натрите этой смесью гренки, выложите сверху шкварки.

Потапцы готовы! Приятного аппетита!

А вы знали, как правильно нарезать хлеб, чтобы потапцы были не только вкусными, но и красивыми? "Телеграф" ранее вам уже раскрывал секреты профессионалов, как из обычного бутерброда сделать произведение искусства.