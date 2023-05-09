Не будете успевать подавать на стол: готовим запеченное мясо с сыром и помидорами

Блюдо готовится быстро, а съедается еще быстрее

В холодильнике есть небольшой кусок мяса, несколько спелых томатов и кусочек сыра? Тогда можно приготовить вкуснейшее и сытное запеченное в духовке блюдо.

Запеченное мясо с сыром и помидорами по рецепту Pxelinform готовится легко, а в результате получается прекрасное угощение. Сначала мясо маринуют с горчицей и другими ингредиентами, затем в надрезы кладут несколько простых продуктов. Такое блюдо выглядит красиво и легко разделить его между гостями.

Как приготовить запеченное мясо с сыром и помидорами

Ингредиенты:

свинина – 1 кг;

твердый творог – 200 г;

помидоры – 2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

соль, черный перец молотый – по вкусу.

Для маринада:

соевый соус – 3 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

горчица – 1 ст. л.;

оливковое масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Свинину промыть и просушить. Сделать на мясе поперечные надрезы шириной 1 см, дорезая до конца 0,5 см. Для маринада нужно смешать все ингредиенты, добавить соль и перец по вкусу. Смазать маринадом мясо со всех сторон, поставить в холодильник на 3 часа. Помидоры, сыр и чеснок порезать тонкими пластинками. Свинину выложить на двойной лист фольги в форму для запекания. В разрезы поместить творог, томаты, чеснок. Мясо завернуть в фольгу и поднять края вверх. Фольгу плотно прижать к мясу со всех сторон – так сок не вытечет при запекании. Духовку разогреть до 190 градусов и запекать 60 мин. Через час снять верхнюю фольгу и запекать еще примерно 20 минут до румяной корочки.

Блюдо можно подавать с любимым гарниром. Такое мясо обрадует вкусовые рецепторы каждого, кто его попробует.