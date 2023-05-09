Не будете успевать подавать на стол: готовим запеченное мясо с сыром и помидорами
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Блюдо готовится быстро, а съедается еще быстрее
В холодильнике есть небольшой кусок мяса, несколько спелых томатов и кусочек сыра? Тогда можно приготовить вкуснейшее и сытное запеченное в духовке блюдо.
Запеченное мясо с сыром и помидорами по рецепту Pxelinform готовится легко, а в результате получается прекрасное угощение. Сначала мясо маринуют с горчицей и другими ингредиентами, затем в надрезы кладут несколько простых продуктов. Такое блюдо выглядит красиво и легко разделить его между гостями.
Как приготовить запеченное мясо с сыром и помидорами
Ингредиенты:
- свинина – 1 кг;
- твердый творог – 200 г;
- помидоры – 2 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, черный перец молотый – по вкусу.
Для маринада:
- соевый соус – 3 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- горчица – 1 ст. л.;
- оливковое масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Свинину промыть и просушить. Сделать на мясе поперечные надрезы шириной 1 см, дорезая до конца 0,5 см.
- Для маринада нужно смешать все ингредиенты, добавить соль и перец по вкусу.
- Смазать маринадом мясо со всех сторон, поставить в холодильник на 3 часа.
- Помидоры, сыр и чеснок порезать тонкими пластинками.
- Свинину выложить на двойной лист фольги в форму для запекания. В разрезы поместить творог, томаты, чеснок. Мясо завернуть в фольгу и поднять края вверх. Фольгу плотно прижать к мясу со всех сторон – так сок не вытечет при запекании. Духовку разогреть до 190 градусов и запекать 60 мин. Через час снять верхнюю фольгу и запекать еще примерно 20 минут до румяной корочки.
Блюдо можно подавать с любимым гарниром. Такое мясо обрадует вкусовые рецепторы каждого, кто его попробует.