Укр

Не будете успевать подавать на стол: готовим запеченное мясо с сыром и помидорами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Потрясающая идея для сытного обеда или ужина - запеченное мясо с сыром и помидорами
Потрясающая идея для сытного обеда или ужина - запеченное мясо с сыром и помидорами. Фото chasdiy.org

Блюдо готовится быстро, а съедается еще быстрее

В холодильнике есть небольшой кусок мяса, несколько спелых томатов и кусочек сыра? Тогда можно приготовить вкуснейшее и сытное запеченное в духовке блюдо.

Запеченное мясо с сыром и помидорами по рецепту Pxelinform готовится легко, а в результате получается прекрасное угощение. Сначала мясо маринуют с горчицей и другими ингредиентами, затем в надрезы кладут несколько простых продуктов. Такое блюдо выглядит красиво и легко разделить его между гостями.

Как приготовить запеченное мясо с сыром и помидорами

Ингредиенты:

  • свинина – 1 кг;
  • твердый творог – 200 г;
  • помидоры – 2 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • соль, черный перец молотый – по вкусу.

Для маринада:

  • соевый соус – 3 ст. л.;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • горчица – 1 ст. л.;
  • оливковое масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Свинину промыть и просушить. Сделать на мясе поперечные надрезы шириной 1 см, дорезая до конца 0,5 см.
  2. Для маринада нужно смешать все ингредиенты, добавить соль и перец по вкусу.
  3. Смазать маринадом мясо со всех сторон, поставить в холодильник на 3 часа.
  4. Помидоры, сыр и чеснок порезать тонкими пластинками.
  5. Свинину выложить на двойной лист фольги в форму для запекания. В разрезы поместить творог, томаты, чеснок. Мясо завернуть в фольгу и поднять края вверх. Фольгу плотно прижать к мясу со всех сторон – так сок не вытечет при запекании. Духовку разогреть до 190 градусов и запекать 60 мин. Через час снять верхнюю фольгу и запекать еще примерно 20 минут до румяной корочки.

Блюдо можно подавать с любимым гарниром. Такое мясо обрадует вкусовые рецепторы каждого, кто его попробует.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Помидоры #Картофель #Готовим дома #Запеченный картофель