Укр

Аромат поднимет всех из кроватей: простой рецепт манников на завтрак

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень сытное и ароматное блюдо
Очень сытное и ароматное блюдо. Фото 24tv.ua

Отличный вариант сладкого завтрака

Если хотите посмаковать чем-нибудь сладеньким на завтрак, а пышные сырники уже надоели, идеальным вариантом станут манники. Просто полейте их медом или сгущенкой — и лучшего варианта не придумать.

Манники получаются нереально вкусными, ароматными и нежными. А еще они очень сытные. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

  • 500 мл. молока;
  • 150 г манной крупы;
  • 2 ст.л. муки;
  • яйцо;
  • щепотка ванилина;
  • 60 г. сахара;
  • щепотка соли;
  • масло для жарки;
  • сгущенка или мед по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю наливаем молоко и ставим на огонь. Доводим его до кипения, а затем тонкой струйкой всыпаем манную крупу. Постоянно замешиваем и варим до загустения. Готовую манную кашу выкладываем в миску – чтобы немного остыла.
  2. Добавляем яйцо, сахар, ванилин и щепотку соли. Перемешиваем. Затем всыпаем муку. Снова все перемешиваем. Из полученной смеси формируем круглые манники. Выкладываем их на разогретую сковороду и жарим до румяной корочки.

Готовые манники выкладываем на тарелку. Уже при жарке они будут пахнуть так, что домашние сами поднимутся с кроватей. Просто полейте манники домашней сгущенкой — и будет нереальная вкуснятина.

Теги:
#Рецепт #Завтрак