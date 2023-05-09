Аромат поднимет всех из кроватей: простой рецепт манников на завтрак

Отличный вариант сладкого завтрака

Если хотите посмаковать чем-нибудь сладеньким на завтрак, а пышные сырники уже надоели, идеальным вариантом станут манники. Просто полейте их медом или сгущенкой — и лучшего варианта не придумать.

Манники получаются нереально вкусными, ароматными и нежными. А еще они очень сытные. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

500 мл. молока;

150 г манной крупы;

2 ст.л. муки;

яйцо;

щепотка ванилина;

60 г. сахара;

щепотка соли;

масло для жарки;

сгущенка или мед по вкусу.

Способ приготовления:

В кастрюлю наливаем молоко и ставим на огонь. Доводим его до кипения, а затем тонкой струйкой всыпаем манную крупу. Постоянно замешиваем и варим до загустения. Готовую манную кашу выкладываем в миску – чтобы немного остыла. Добавляем яйцо, сахар, ванилин и щепотку соли. Перемешиваем. Затем всыпаем муку. Снова все перемешиваем. Из полученной смеси формируем круглые манники. Выкладываем их на разогретую сковороду и жарим до румяной корочки.

Готовые манники выкладываем на тарелку. Уже при жарке они будут пахнуть так, что домашние сами поднимутся с кроватей. Просто полейте манники домашней сгущенкой — и будет нереальная вкуснятина.