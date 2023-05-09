Аромат поднимет всех из кроватей: простой рецепт манников на завтрак
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Отличный вариант сладкого завтрака
Если хотите посмаковать чем-нибудь сладеньким на завтрак, а пышные сырники уже надоели, идеальным вариантом станут манники. Просто полейте их медом или сгущенкой — и лучшего варианта не придумать.
Манники получаются нереально вкусными, ароматными и нежными. А еще они очень сытные. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- 500 мл. молока;
- 150 г манной крупы;
- 2 ст.л. муки;
- яйцо;
- щепотка ванилина;
- 60 г. сахара;
- щепотка соли;
- масло для жарки;
- сгущенка или мед по вкусу.
Способ приготовления:
- В кастрюлю наливаем молоко и ставим на огонь. Доводим его до кипения, а затем тонкой струйкой всыпаем манную крупу. Постоянно замешиваем и варим до загустения. Готовую манную кашу выкладываем в миску – чтобы немного остыла.
- Добавляем яйцо, сахар, ванилин и щепотку соли. Перемешиваем. Затем всыпаем муку. Снова все перемешиваем. Из полученной смеси формируем круглые манники. Выкладываем их на разогретую сковороду и жарим до румяной корочки.
Готовые манники выкладываем на тарелку. Уже при жарке они будут пахнуть так, что домашние сами поднимутся с кроватей. Просто полейте манники домашней сгущенкой — и будет нереальная вкуснятина.