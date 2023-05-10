Две капли секретного ингредиента - и блины не прилипнут к сковороде: самый удачный рецепт

Такие блины получаются всегда и у всех

Блины – это блюдо, которое напоминает нам вкус детства. Их готовит практически каждая хозяйка.

Сегодня приготовим вкусные и бесподобные блины на кефире по рецепту "Главреда". Они прекрасно подойдут в качестве закуски. К тому же, при приготовлении блюда используется один секретный ингредиент. В блины необходимо добавить растопленное сливочное масло — тогда они не будут приставать к сковороде. А для начинки блинов на кефире подойдет авокадо, творожный сыр и даже креветки.

Как приготовить блины на кефире

Ингредиенты:

мука — 150 гр;

кефир комнатной температуры — 180 мл;

вода (кипяток) — 180 мл;

яйца — 3 шт;

сахар, соль — по вкусу;

сода — 0,5 чайной ложки;

сливочное масло.

Способ приготовления:

Влить кефир в глубокую миску. Яйца взбить предварительно венчиком и добавить к кефиру. Муку просеять, добавить соль и сахар в муку. Хорошо перемешать. Добавить муку с сахаром к кефиру и замешивает тесто на блины. В стакан с кипятком добавить соду, быстро замешать и вылить в тесто. Перемешать готовое тесто и оставить на 5 минут. Добавить пару капель сливочного масла в тесто, перемешать. Сковороду смазать небольшим кусочком масла и выпекать блины до золотистого цвета с двух сторон.

Поностальгировать за детством можно и с любимыми котлетами в тесте. Они напомнят вкус беззаботного детства.