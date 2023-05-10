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Две капли секретного ингредиента - и блины не прилипнут к сковороде: самый удачный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие блины с "секретом" необыкновенно вкусные
Такие блины с "секретом" необыкновенно вкусные. Фото freepik.com

Такие блины получаются всегда и у всех

Блины – это блюдо, которое напоминает нам вкус детства. Их готовит практически каждая хозяйка.

Сегодня приготовим вкусные и бесподобные блины на кефире по рецепту "Главреда". Они прекрасно подойдут в качестве закуски. К тому же, при приготовлении блюда используется один секретный ингредиент. В блины необходимо добавить растопленное сливочное масло — тогда они не будут приставать к сковороде. А для начинки блинов на кефире подойдет авокадо, творожный сыр и даже креветки.

Как приготовить блины на кефире

Ингредиенты:

  • мука — 150 гр;
  • кефир комнатной температуры — 180 мл;
  • вода (кипяток) — 180 мл;
  • яйца — 3 шт;
  • сахар, соль — по вкусу;
  • сода — 0,5 чайной ложки;
  • сливочное масло.

Способ приготовления:

  1. Влить кефир в глубокую миску.
  2. Яйца взбить предварительно венчиком и добавить к кефиру.
  3. Муку просеять, добавить соль и сахар в муку. Хорошо перемешать.
  4. Добавить муку с сахаром к кефиру и замешивает тесто на блины.
  5. В стакан с кипятком добавить соду, быстро замешать и вылить в тесто.
  6. Перемешать готовое тесто и оставить на 5 минут.
  7. Добавить пару капель сливочного масла в тесто, перемешать.
  8. Сковороду смазать небольшим кусочком масла и выпекать блины до золотистого цвета с двух сторон.

Поностальгировать за детством можно и с любимыми котлетами в тесте. Они напомнят вкус беззаботного детства.

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#Рецепт #Блины #Готовим дома