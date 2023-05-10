Две капли секретного ингредиента - и блины не прилипнут к сковороде: самый удачный рецепт
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Такие блины получаются всегда и у всех
Блины – это блюдо, которое напоминает нам вкус детства. Их готовит практически каждая хозяйка.
Сегодня приготовим вкусные и бесподобные блины на кефире по рецепту "Главреда". Они прекрасно подойдут в качестве закуски. К тому же, при приготовлении блюда используется один секретный ингредиент. В блины необходимо добавить растопленное сливочное масло — тогда они не будут приставать к сковороде. А для начинки блинов на кефире подойдет авокадо, творожный сыр и даже креветки.
Как приготовить блины на кефире
Ингредиенты:
- мука — 150 гр;
- кефир комнатной температуры — 180 мл;
- вода (кипяток) — 180 мл;
- яйца — 3 шт;
- сахар, соль — по вкусу;
- сода — 0,5 чайной ложки;
- сливочное масло.
Способ приготовления:
- Влить кефир в глубокую миску.
- Яйца взбить предварительно венчиком и добавить к кефиру.
- Муку просеять, добавить соль и сахар в муку. Хорошо перемешать.
- Добавить муку с сахаром к кефиру и замешивает тесто на блины.
- В стакан с кипятком добавить соду, быстро замешать и вылить в тесто.
- Перемешать готовое тесто и оставить на 5 минут.
- Добавить пару капель сливочного масла в тесто, перемешать.
- Сковороду смазать небольшим кусочком масла и выпекать блины до золотистого цвета с двух сторон.
Поностальгировать за детством можно и с любимыми котлетами в тесте. Они напомнят вкус беззаботного детства.