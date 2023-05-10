Блюдо родом из детства: готовим картофельные зразы с грибной начинкой

Быстро, сытно и вкусно — вот что можно сказать об этом блюде

Зразы часто можно увидеть в меню ресторанов и кафе. Но сделать это блюдо с легкостью можно и дома. Для основы лучше всего использовать обычный картофель. Именно он придает блюду особую нежность и легкость.

Вкусные картофельные зразы с грибами по рецепту ProstoWay также готовятся из простых продуктов – получается очень бюджетное, но вкусное блюдо. Их можно заморозить на случай, когда не будет времени на приготовление ужина.

Как приготовить картофельные зразы с грибами

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

1 яйцо;

3 ст. л. муки;

соль, перец – по своему вкусу;

сушеный чеснок.

Для начинки:

500 г шампиньонов

200 г сыра по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Грибы порежьте и пожарьте. Натрите творог и смешайте с грибами. Почистите картофель, залейте водой, посолите и поставьте варить. После того как сварится картофель, слейте всю воду. Сделайте из картофеля пюре. В охлажденный картофель добавьте яйцо, сушеный чеснок, соль и перец и хорошо все перемешайте. Добавьте в массу муку и сделайте тесто. Из теста сформуйте шарик, разомните его и положите начинку. Слепите пирожок с внутренностью. Положите пирожок на сковороду и обжаривайте на среднем огне по бокам до золотистой корочки. Приятного аппетита!

Если вы любите и грибы, и картофель, попробуйте запеченный картофель с грибной начинкой. Вы не останетесь равнодушным к такому блюду.