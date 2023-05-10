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Блюдо родом из детства: готовим картофельные зразы с грибной начинкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Гречаники с мясом не оставят никого равнодушным
Гречаники с мясом не оставят никого равнодушным. Фото apostrophe.ua

Быстро, сытно и вкусно — вот что можно сказать об этом блюде

Зразы часто можно увидеть в меню ресторанов и кафе. Но сделать это блюдо с легкостью можно и дома. Для основы лучше всего использовать обычный картофель. Именно он придает блюду особую нежность и легкость.

Вкусные картофельные зразы с грибами по рецепту ProstoWay также готовятся из простых продуктов – получается очень бюджетное, но вкусное блюдо. Их можно заморозить на случай, когда не будет времени на приготовление ужина.

Как приготовить картофельные зразы с грибами

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;
  • 1 яйцо;
  • 3 ст. л. муки;
  • соль, перец – по своему вкусу;
  • сушеный чеснок.

Для начинки:

  • 500 г шампиньонов
  • 200 г сыра по вашему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Грибы порежьте и пожарьте.
  2. Натрите творог и смешайте с грибами.
  3. Почистите картофель, залейте водой, посолите и поставьте варить. После того как сварится картофель, слейте всю воду. Сделайте из картофеля пюре.
  4. В охлажденный картофель добавьте яйцо, сушеный чеснок, соль и перец и хорошо все перемешайте.
  5. Добавьте в массу муку и сделайте тесто. Из теста сформуйте шарик, разомните его и положите начинку. Слепите пирожок с внутренностью.
  6. Положите пирожок на сковороду и обжаривайте на среднем огне по бокам до золотистой корочки. Приятного аппетита!

Если вы любите и грибы, и картофель, попробуйте запеченный картофель с грибной начинкой. Вы не останетесь равнодушным к такому блюду.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Зразы #Готовим дома