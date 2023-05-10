Блюдо родом из детства: готовим картофельные зразы с грибной начинкой
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Быстро, сытно и вкусно — вот что можно сказать об этом блюде
Зразы часто можно увидеть в меню ресторанов и кафе. Но сделать это блюдо с легкостью можно и дома. Для основы лучше всего использовать обычный картофель. Именно он придает блюду особую нежность и легкость.
Вкусные картофельные зразы с грибами по рецепту ProstoWay также готовятся из простых продуктов – получается очень бюджетное, но вкусное блюдо. Их можно заморозить на случай, когда не будет времени на приготовление ужина.
Как приготовить картофельные зразы с грибами
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 1 яйцо;
- 3 ст. л. муки;
- соль, перец – по своему вкусу;
- сушеный чеснок.
Для начинки:
- 500 г шампиньонов
- 200 г сыра по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- Грибы порежьте и пожарьте.
- Натрите творог и смешайте с грибами.
- Почистите картофель, залейте водой, посолите и поставьте варить. После того как сварится картофель, слейте всю воду. Сделайте из картофеля пюре.
- В охлажденный картофель добавьте яйцо, сушеный чеснок, соль и перец и хорошо все перемешайте.
- Добавьте в массу муку и сделайте тесто. Из теста сформуйте шарик, разомните его и положите начинку. Слепите пирожок с внутренностью.
- Положите пирожок на сковороду и обжаривайте на среднем огне по бокам до золотистой корочки. Приятного аппетита!
Если вы любите и грибы, и картофель, попробуйте запеченный картофель с грибной начинкой. Вы не останетесь равнодушным к такому блюду.