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Рецепт на все случаи жизни: как приготовить пирог с зеленью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пирог с зеленью - бюджетное и сытное блюдо
Пирог с зеленью - бюджетное и сытное блюдо. Фото tsn.ua

Этот пирог полюбят все

Пирог – это самая простая выпечка, которая всегда получается. Ее практически невозможно испортить и самое главное – пироги дают простор для фантазии и экспериментов.

Именно такой пирог с сыром и зеленью по рецепту Рixelinform мы предлагаем вам приготовить. Это идеальный вариант, если к вам пришли гости или просто хочется вкусненького и чтобы не заморачиваться. Нежное и мягкое тесто поразит вас навсегда. Попробуйте – и вы поймете, почему вы захотите готовить такой пирог почаще.

Как приготовить пирог с сыром и зеленью

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.;
  • сметана – 100 г;
  • мука – 150 г;
  • разрыхлитель – ½ ч. л.;
  • шпинат – ½ пучка;
  • щавель – ½ пучка;
  • творог – 70–100 г;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить в глубокой миске. Массу посолить и смешать со сметаной.
  2. Муку соединить с разрыхлителем и поэтапно ввести в яичную смесь. Взбить, пока в тесте не останется комочков.
  3. Зелень промыть и мелко порезать.
  4. Сыр измельчить на большой терке.
  5. Зелень и творог смешать с тестом.
  6. Форму для запекания смазать растительным маслом и слегка присыпать мукой.
  7. Духовку разогреть до 180 °C. Пирог выпекать примерно 40 мин.

Если вы добавите в выпечку один ингредиент, она не будет черстветь долгое время. Обязательно воспользуйтесь лайфхаком и ешьте любимые десерты долгое время.

Теги:
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