Рецепт на все случаи жизни: как приготовить пирог с зеленью

Этот пирог полюбят все

Пирог – это самая простая выпечка, которая всегда получается. Ее практически невозможно испортить и самое главное – пироги дают простор для фантазии и экспериментов.

Именно такой пирог с сыром и зеленью по рецепту Рixelinform мы предлагаем вам приготовить. Это идеальный вариант, если к вам пришли гости или просто хочется вкусненького и чтобы не заморачиваться. Нежное и мягкое тесто поразит вас навсегда. Попробуйте – и вы поймете, почему вы захотите готовить такой пирог почаще.

Как приготовить пирог с сыром и зеленью

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

сметана – 100 г;

мука – 150 г;

разрыхлитель – ½ ч. л.;

шпинат – ½ пучка;

щавель – ½ пучка;

творог – 70–100 г;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца взбить в глубокой миске. Массу посолить и смешать со сметаной. Муку соединить с разрыхлителем и поэтапно ввести в яичную смесь. Взбить, пока в тесте не останется комочков. Зелень промыть и мелко порезать. Сыр измельчить на большой терке. Зелень и творог смешать с тестом. Форму для запекания смазать растительным маслом и слегка присыпать мукой. Духовку разогреть до 180 °C. Пирог выпекать примерно 40 мин.

Если вы добавите в выпечку один ингредиент, она не будет черстветь долгое время. Обязательно воспользуйтесь лайфхаком и ешьте любимые десерты долгое время.