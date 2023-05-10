Рецепт на все случаи жизни: как приготовить пирог с зеленью
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот пирог полюбят все
Пирог – это самая простая выпечка, которая всегда получается. Ее практически невозможно испортить и самое главное – пироги дают простор для фантазии и экспериментов.
Именно такой пирог с сыром и зеленью по рецепту Рixelinform мы предлагаем вам приготовить. Это идеальный вариант, если к вам пришли гости или просто хочется вкусненького и чтобы не заморачиваться. Нежное и мягкое тесто поразит вас навсегда. Попробуйте – и вы поймете, почему вы захотите готовить такой пирог почаще.
Как приготовить пирог с сыром и зеленью
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- сметана – 100 г;
- мука – 150 г;
- разрыхлитель – ½ ч. л.;
- шпинат – ½ пучка;
- щавель – ½ пучка;
- творог – 70–100 г;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца взбить в глубокой миске. Массу посолить и смешать со сметаной.
- Муку соединить с разрыхлителем и поэтапно ввести в яичную смесь. Взбить, пока в тесте не останется комочков.
- Зелень промыть и мелко порезать.
- Сыр измельчить на большой терке.
- Зелень и творог смешать с тестом.
- Форму для запекания смазать растительным маслом и слегка присыпать мукой.
- Духовку разогреть до 180 °C. Пирог выпекать примерно 40 мин.
Если вы добавите в выпечку один ингредиент, она не будет черстветь долгое время. Обязательно воспользуйтесь лайфхаком и ешьте любимые десерты долгое время.