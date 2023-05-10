Традиционная закарпатская выпечка: копеечный рецепт рогаликов от шеф-повара

Рецепт такой выпечки будут у вас просить постоянно

Кифлики – это традиционная закарпатская выпечка, по форме напоминающей рогалики или французские круассаны. Готовят такую сладость с самыми разными начинками — чаще всего с вареньем или измельченными орехами. По одной из версий блюдо пришло в европейскую кухню из Турции — именно поэтому рогалик получил свою форму благодаря мусульманскому полумесяцу.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом кифликов с начинкой из слив, орехов и мака, поверьте – это просто объедение! Такие золотистые и пухленькие рогалики хочется кушать снова и снова.

Как приготовить кифлики из слив, орехов и мака

Ингредиенты

Для теста:

320 г пшеничной муки;

260 г кукурузной муки;

200 г сливочного масла;

1 яйцо + 1 желток для смазывания;

350 г сметаны;

10 г сухих дрожжей;

3 ст. л. сахара;

1 щепотка соли;

сахарная пудра по вкусу + опционально для посыпки.

Для начинки:

400 г слив;

200 г сахара;

50 мл воды;

3 ст. л. мака + дополнительно для посыпки;

3 ст. л. измельченных грецких орехов.

Способ приготовления:

Помойте сливы и удалите косточки. Можно использовать и предварительно размороженные сливы. Разрежьте их пополам и перебейте в фуд-процессоре с 200 г сахара и 50 мл воды. Положите в чашу кухонного комбайна сливочное масло комнатной температуры, добавьте к маслу пшеничную и кукурузную муку, яйцо, 3 ст. л. сахара и щепотку соли. Перетрите с помощью насадки-крюк. Размешайте в миске сухие дрожжи и сметану, добавьте смесь в тесто. Замесите упругое тесто. Заверните готовое тесто в пищевую пленку и оставьте на 1 час в холодильнике. С помощью скалки разбейте в крошку грецкие орехи. Добавьте в миску со сливовым пюре. Сюда же добавьте мак. Все перемешайте. Достаньте тесто из холодильника и разделите на 2 части, каждую из которых раскатайте в пласт диметром примерно 20 см. Поделите тесто на треугольники, их должно получиться от 6 до 8 шт. На каждый треугольник выложите начинку из слив, мака и орехов. Заверните каждый треугольник в форму рогалика. Выложите сформированные рогалики на противень, застеленный пергаментом. Расстояние между рогаликами должно быть не менее 2 см, так как они немного увеличатся в размере. Смажьте каждый рогалик желтком и посыпьте маком. Выпекайте кифлики при температуре 200 градусов 15-20 минут. Готовые рогалики притрусите при желании сахарной пудрой.

А чтобы кифлики не черствели, можно добавить туда один ингредиент. Ваша выпечка будет оставаться свежей долгое время.