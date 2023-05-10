Традиционная закарпатская выпечка: копеечный рецепт рогаликов от шеф-повара
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Рецепт такой выпечки будут у вас просить постоянно
Кифлики – это традиционная закарпатская выпечка, по форме напоминающей рогалики или французские круассаны. Готовят такую сладость с самыми разными начинками — чаще всего с вареньем или измельченными орехами. По одной из версий блюдо пришло в европейскую кухню из Турции — именно поэтому рогалик получил свою форму благодаря мусульманскому полумесяцу.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом кифликов с начинкой из слив, орехов и мака, поверьте – это просто объедение! Такие золотистые и пухленькие рогалики хочется кушать снова и снова.
Как приготовить кифлики из слив, орехов и мака
Ингредиенты
Для теста:
- 320 г пшеничной муки;
- 260 г кукурузной муки;
- 200 г сливочного масла;
- 1 яйцо + 1 желток для смазывания;
- 350 г сметаны;
- 10 г сухих дрожжей;
- 3 ст. л. сахара;
- 1 щепотка соли;
- сахарная пудра по вкусу + опционально для посыпки.
Для начинки:
- 400 г слив;
- 200 г сахара;
- 50 мл воды;
- 3 ст. л. мака + дополнительно для посыпки;
- 3 ст. л. измельченных грецких орехов.
Способ приготовления:
- Помойте сливы и удалите косточки. Можно использовать и предварительно размороженные сливы. Разрежьте их пополам и перебейте в фуд-процессоре с 200 г сахара и 50 мл воды.
- Положите в чашу кухонного комбайна сливочное масло комнатной температуры, добавьте к маслу пшеничную и кукурузную муку, яйцо, 3 ст. л. сахара и щепотку соли. Перетрите с помощью насадки-крюк.
- Размешайте в миске сухие дрожжи и сметану, добавьте смесь в тесто. Замесите упругое тесто. Заверните готовое тесто в пищевую пленку и оставьте на 1 час в холодильнике.
- С помощью скалки разбейте в крошку грецкие орехи. Добавьте в миску со сливовым пюре. Сюда же добавьте мак. Все перемешайте.
- Достаньте тесто из холодильника и разделите на 2 части, каждую из которых раскатайте в пласт диметром примерно 20 см. Поделите тесто на треугольники, их должно получиться от 6 до 8 шт.
- На каждый треугольник выложите начинку из слив, мака и орехов. Заверните каждый треугольник в форму рогалика.
- Выложите сформированные рогалики на противень, застеленный пергаментом. Расстояние между рогаликами должно быть не менее 2 см, так как они немного увеличатся в размере. Смажьте каждый рогалик желтком и посыпьте маком.
- Выпекайте кифлики при температуре 200 градусов 15-20 минут. Готовые рогалики притрусите при желании сахарной пудрой.
А чтобы кифлики не черствели, можно добавить туда один ингредиент. Ваша выпечка будет оставаться свежей долгое время.