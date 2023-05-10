Деликатес, который нигде не купите: рецепт запеченного генеральского сала

Оно должно быть в каждом холодильнике

К салу можно относиться по-разному, но не найдется человека, который бы от него отказался, пусть даже изредка. Сегодня поговорим об одной из гастрономических визитных карточек Украины — генеральском сале. Это тонкое сало с прослойкой нежного мяса, которая напоминает генеральские лампасы. Его очень ценят, потому что из одной свиньи выходит всего 4 кг такого сала.

Именно такое сало мы с Shuba сегодня приготовим. Самое главное здесь — это выбрать хороший кусочек сала и удачно подобрать ароматный букет из специй и пряностей. Вы получите массу удовольствия!

Как запечь генеральское сало

Ингредиенты на 10 порций:

сало — 1 кг;

горчица — 70 г;

перец душистый молотый, перец душистый, горошек — по вкусу;

чеснок, зубчики — 5 шт.;

лавровый лист — 6 шт.;

копченая паприка — 1 ч. л.;

соус соевый — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Если сало замачивалось, достаем сало из воды и обсушиваем полотенцем. Натираем сало крепкой горчицей, перцами и тертым чесноком. Сюда же молотую паприку и соевый соус. Сало складываем пополам шкуркой наружу, а внутрь укладываем лавровый лист и даем промариноваться 4-6 часов. Заворачиваем в фольгу и отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов, на 40 минут. Разворачиваем фольгу. Если шкурка не подрумянилась, оставляем на 10-12 минут при 200 градусах. Подаем с черным хлебом и хреном.

Сало идеально подойдет к любимому борщу по рецепту бабушки. Приятного аппетита!