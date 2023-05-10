Деликатес, который нигде не купите: рецепт запеченного генеральского сала
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Оно должно быть в каждом холодильнике
К салу можно относиться по-разному, но не найдется человека, который бы от него отказался, пусть даже изредка. Сегодня поговорим об одной из гастрономических визитных карточек Украины — генеральском сале. Это тонкое сало с прослойкой нежного мяса, которая напоминает генеральские лампасы. Его очень ценят, потому что из одной свиньи выходит всего 4 кг такого сала.
Именно такое сало мы с Shuba сегодня приготовим. Самое главное здесь — это выбрать хороший кусочек сала и удачно подобрать ароматный букет из специй и пряностей. Вы получите массу удовольствия!
Как запечь генеральское сало
Ингредиенты на 10 порций:
- сало — 1 кг;
- горчица — 70 г;
- перец душистый молотый, перец душистый, горошек — по вкусу;
- чеснок, зубчики — 5 шт.;
- лавровый лист — 6 шт.;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- соус соевый — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- Если сало замачивалось, достаем сало из воды и обсушиваем полотенцем.
- Натираем сало крепкой горчицей, перцами и тертым чесноком. Сюда же молотую паприку и соевый соус.
- Сало складываем пополам шкуркой наружу, а внутрь укладываем лавровый лист и даем промариноваться 4-6 часов.
- Заворачиваем в фольгу и отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов, на 40 минут.
- Разворачиваем фольгу. Если шкурка не подрумянилась, оставляем на 10-12 минут при 200 градусах.
- Подаем с черным хлебом и хреном.
Сало идеально подойдет к любимому борщу по рецепту бабушки. Приятного аппетита!