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Как куриные желудочки превратить в потрясающий деликатес: рецепт жаркого в духовке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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От таких куриных желудков вы точно не сможете отказаться
От таких куриных желудков вы точно не сможете отказаться. Фото recept.ua

Потрясающее блюдо из простых продуктов

Среди большого разнообразия субпродуктов, которые используются для приготовления многих блюд, особое место занимают куриные желудки. Этот вкусный ингредиент всегда отлично смотрится в супах, салатах или как самостоятельное блюдо.

Сегодня мы приготовим печеные куриные желудки по рецепту Gurman. Это отличное блюдо для ужина или обеда. Желудки получатся особенно мягкими и нежными при минимуме усилий.

Как приготовить печеные куриные желудочки

Ингредиенты:

  • 500 г куриных желудочков;
  • 8 средних картофелин;
  • 2 морковки;
  • 1 репчатая луковица,
  • 1 ст. л. острой аджики;
  • 1 ст. л. пасты из помидоров;
  • щепотка молотого тмина;
  • щепотка сладкой паприки;
  • щепотка кориандра;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Желудочки разморозьте, очистите и высыпьте на сковородку. Добавьте приправы и соль. Часто помешивая, обжарьте до появления золотистой корочки.
  2. Очистите картофель, порежьте кубиками, посолите и выложите на дно запекаемых горшков. Овощ должен заполнить их примерно на половину.
  3. Вторым слоем выложите желудочки.
  4. Лук очистите полукольцами, обжарьте и выложите сверху на желудочки.
  5. Мелко натрите морковь, приготовьте на сковороде с аджикой и пастой из помидоров. Выложите на лук.
  6. Содержимое горшков залейте водой, закройте крышкой и тушите в духовке 40 – 45 минут при 200 градусах. Откройте крышку и подержите блюдо в духовке еще 10 – 15 минут.

Желудочки можно приготовить еще и по-корейски. Немного денег и времени — и потрясающий ужин готов.

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#Рецепт #Субпродукты #Готовим дома