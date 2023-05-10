Как куриные желудочки превратить в потрясающий деликатес: рецепт жаркого в духовке
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Потрясающее блюдо из простых продуктов
Среди большого разнообразия субпродуктов, которые используются для приготовления многих блюд, особое место занимают куриные желудки. Этот вкусный ингредиент всегда отлично смотрится в супах, салатах или как самостоятельное блюдо.
Сегодня мы приготовим печеные куриные желудки по рецепту Gurman. Это отличное блюдо для ужина или обеда. Желудки получатся особенно мягкими и нежными при минимуме усилий.
Как приготовить печеные куриные желудочки
Ингредиенты:
- 500 г куриных желудочков;
- 8 средних картофелин;
- 2 морковки;
- 1 репчатая луковица,
- 1 ст. л. острой аджики;
- 1 ст. л. пасты из помидоров;
- щепотка молотого тмина;
- щепотка сладкой паприки;
- щепотка кориандра;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Желудочки разморозьте, очистите и высыпьте на сковородку. Добавьте приправы и соль. Часто помешивая, обжарьте до появления золотистой корочки.
- Очистите картофель, порежьте кубиками, посолите и выложите на дно запекаемых горшков. Овощ должен заполнить их примерно на половину.
- Вторым слоем выложите желудочки.
- Лук очистите полукольцами, обжарьте и выложите сверху на желудочки.
- Мелко натрите морковь, приготовьте на сковороде с аджикой и пастой из помидоров. Выложите на лук.
- Содержимое горшков залейте водой, закройте крышкой и тушите в духовке 40 – 45 минут при 200 градусах. Откройте крышку и подержите блюдо в духовке еще 10 – 15 минут.
Желудочки можно приготовить еще и по-корейски. Немного денег и времени — и потрясающий ужин готов.