Как куриные желудочки превратить в потрясающий деликатес: рецепт жаркого в духовке

Потрясающее блюдо из простых продуктов

Среди большого разнообразия субпродуктов, которые используются для приготовления многих блюд, особое место занимают куриные желудки. Этот вкусный ингредиент всегда отлично смотрится в супах, салатах или как самостоятельное блюдо.

Сегодня мы приготовим печеные куриные желудки по рецепту Gurman. Это отличное блюдо для ужина или обеда. Желудки получатся особенно мягкими и нежными при минимуме усилий.

Как приготовить печеные куриные желудочки

Ингредиенты:

500 г куриных желудочков;

8 средних картофелин;

2 морковки;

1 репчатая луковица,

1 ст. л. острой аджики;

1 ст. л. пасты из помидоров;

щепотка молотого тмина;

щепотка сладкой паприки;

щепотка кориандра;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Желудочки разморозьте, очистите и высыпьте на сковородку. Добавьте приправы и соль. Часто помешивая, обжарьте до появления золотистой корочки. Очистите картофель, порежьте кубиками, посолите и выложите на дно запекаемых горшков. Овощ должен заполнить их примерно на половину. Вторым слоем выложите желудочки. Лук очистите полукольцами, обжарьте и выложите сверху на желудочки. Мелко натрите морковь, приготовьте на сковороде с аджикой и пастой из помидоров. Выложите на лук. Содержимое горшков залейте водой, закройте крышкой и тушите в духовке 40 – 45 минут при 200 градусах. Откройте крышку и подержите блюдо в духовке еще 10 – 15 минут.

Желудочки можно приготовить еще и по-корейски. Немного денег и времени — и потрясающий ужин готов.