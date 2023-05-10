Самые вкусные рогалики с начинкой: всего 15 минут – и на хруст сбегутся все соседи

Они готовятся очень быстро и без лишней мороки

Домашняя выпечка – лучший вариант к чаю, но иногда времени на сложный многослойный торт нет, а кормить домашних магазинным печеньем не хочется. В таком случае поможет этот быстрый рецепт рогаликов со сгущенкой и орехами.

Процесс приготовления очень прост, а в результате получается вкусное домашнее печенье. Тесто рассыпчатое, хрустящее и можно положить много начинки. Рецептом подделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты для теста:

Мука – 350 г

Сахарная пудра – 80 г

Масло сливочное – 180 г

Сметана – 150 г

Для начинки:

Грецкие орехи – 150 г

Вареное сгущенное молоко – 150 г

Способ приготовления:

Все продукты должны быть комнатной температуры. В чашу просеиваем сразу всю муку, добавляем сахарную пудру, мягкое масло и сметану. Замешиваем тесто – миксером или руками. Тесто готово, как только не останется сухой муки. Чашу с тестом накрываем пищевой плёнкой и убираем в холодильник на 15-20 минут. Для начинки орехи измельчаем ножом или блендером до небольших кусочков, смешиваем с вареной сгущенкой. Важно выбрать густую сгущенку, чтобы не вытекала при выпекании. После охлаждения тесто раскатываем пластом толщиной 3-4 мм в круг. Нарезаем круг на 16 треугольников. На широкий край каждой заготовки раскладываем по 1 ч. л. начинки. Плотно прижимая тесто к начинке, скатываем до тонкого конца. Выкладываем рогалики на лист пергамента на расстоянии друг от друга. Выпекаем в уже разогретой до 180 С духовке примерно 15 минут до золотистого цвета.

Перед подачей печенья посыпаем сахарной пудрой. Кстати, поскольку тесто на рогалики нужно раскатать достаточно тонко, вам пригодится трюк с отрезом полотна – с ним этот процесс не займет много времени.