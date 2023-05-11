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Шашлык съедят с мангалом: копеечный маринад сделает любое мясо непревзойденным

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Простой маринад сделает мясо чудесным
Простой маринад сделает мясо чудесным. Фото 1000.menu

Идеальное блюдо готовить просто

Чего мы все ожидаем от шашлыка? Чтобы он был очень сочный, мягкий, ароматный и с интересным многогранным вкусом. Залог такого блюда – удачный маринад, который пропитает каждый кусочек пряностями и смягчит волокна.

Именно маринад способен сделать из обычного филе вкуснейшее, сочное и мягкое мясо. Попытайтесь замариновать курицу по рецепту Рixelinform и вы останетесь довольны. Потратив совсем немного времени и с помощью только лимона, лука, чеснока и специй вы приятно удивите ваших друзей и близких по-настоящему вкусным шашлыком.

Как приготовить маринад для куриного шашлыка.

Ингредиенты на 1 кг филе:

  • лимон – 1 шт.;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • чеснок – 2–3 зубчика;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • сушеное орегано – 2 ч. л.;
  • сушеный базилик – 2 ч. л.;
  • сушеный чабрец – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Мелкой теркой снимите цедру с лимона. Вам достаточно столовой ложки. Из мякоти выжмите 2 столовые ложки сока.
  2. Лук и чеснок измельчите.
  3. Смешайте все ингредиенты маринада.
  4. Куриное филе нарежьте порционными кусочками. Залейте маринадом и уберите в холодильник на 2-4 часа. За это время несколько раз перемешайте.
  5. Перед приготовлением оставьте курицу при комнатной температуре на 15–20 минут, после чего обжарьте мясо.

К такому шашлыку идеально подойдет картофель на шампурах. Гости рискуют не дождаться даже основного блюда.

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