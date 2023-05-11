Шашлык съедят с мангалом: копеечный маринад сделает любое мясо непревзойденным
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеальное блюдо готовить просто
Чего мы все ожидаем от шашлыка? Чтобы он был очень сочный, мягкий, ароматный и с интересным многогранным вкусом. Залог такого блюда – удачный маринад, который пропитает каждый кусочек пряностями и смягчит волокна.
Именно маринад способен сделать из обычного филе вкуснейшее, сочное и мягкое мясо. Попытайтесь замариновать курицу по рецепту Рixelinform и вы останетесь довольны. Потратив совсем немного времени и с помощью только лимона, лука, чеснока и специй вы приятно удивите ваших друзей и близких по-настоящему вкусным шашлыком.
Как приготовить маринад для куриного шашлыка.
Ингредиенты на 1 кг филе:
- лимон – 1 шт.;
- репчатый лук – 1 шт.;
- чеснок – 2–3 зубчика;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- сушеное орегано – 2 ч. л.;
- сушеный базилик – 2 ч. л.;
- сушеный чабрец – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Мелкой теркой снимите цедру с лимона. Вам достаточно столовой ложки. Из мякоти выжмите 2 столовые ложки сока.
- Лук и чеснок измельчите.
- Смешайте все ингредиенты маринада.
- Куриное филе нарежьте порционными кусочками. Залейте маринадом и уберите в холодильник на 2-4 часа. За это время несколько раз перемешайте.
- Перед приготовлением оставьте курицу при комнатной температуре на 15–20 минут, после чего обжарьте мясо.
К такому шашлыку идеально подойдет картофель на шампурах. Гости рискуют не дождаться даже основного блюда.