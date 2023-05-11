Бюджетное блюдо разлетится на ура: хруст этих жареных макарон услышат соседи
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Такого вы точно не попробуете в ближайшем ресторане
Макароны — быстрое, простое и вкусное блюдо, которое стало популярным во всем мире. Чего только не готовят с ними — и любимые супы, и макароны по-флотски, и даже необычный плов!
Но вряд ли вы пробовали жареные макароны. Именно такое универсальное блюдо мы вместе с Uaportal и приготовим. А вы можете проявить фантазию и добавить в блюдо свои любимые ингредиенты.
Как приготовить жареные макароны
Ингредиенты:
- макароны – 200 г;
- растительное масло – 2 ст. л;
- чеснок – 2 мелко нарезанных зубчика;
- нарезанный тонкими пластинами лук – 1 шт.;
- порезанные на небольшие кусочки овощи (перец, морковь, горошек, брокколи);
- соевый соус – 2 ст. л;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Приготовьте макароны согласно инструкциям на упаковке до степени готовности "аль денте". Процедите их и промойте прохладной водой.
- В глубокой сковороде или глазу разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжаривайте его до лёгкого золотистого цвета.
- Добавьте нарезанный лук и продолжайте жарить, помешивая, до мягкости и прозрачности лука.
- Добавьте нарезанные овощи и продолжайте жарить их в течение 3-5 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Добавьте приготовленные макароны в сковороду с овощами и перемешайте. Полейте блюдо соевым соусом и продолжайте жарить в течение 2-3 минут.
- Посолите, поперчите, перемешайте и продолжайте жарить макароны на среднем огне в течение еще 2-3 минут, пока они не станут хрустящими и золотистыми.
Подавайте жареные макароны горячими как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или любимой рыбе. Приятного аппетита!