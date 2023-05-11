Дети будут просыпаться ради завтрака: бюджетные оладьи с начинкой

Чрезвычайно сытный и вкусный завтрак

Завтрак – самый важный прием пищи. Если вы устали от пышных омлетов, а дети не желают есть больше ничего, приготовьте вкусные оладьи с колбасой и сыром.

Они не только аппетитны с виду, но и бюджетные. Да и готовятся удивительно просто. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты для теста:

130 мл. кефира;

100 г. муки;

яйцо;

по щепотке соли и сахара;

1/2 ч.л. соды;

2-3 ст.л. растительного масла.

Для начинки:

150 г. вареной колбасы;

100 г плавленого сыра.

Способ приготовления:

К кефиру добавляем яйцо и взбалтываем до однородности. Затем всыпаем соль, сахар, муку и соду. Перемешиваем. Вареную колбасу нарезаем большими кружочками, а плавленый сыр ломтиками. На каждый кусочек колбасы выкладываем два ломтика сыра. Затем погружаем эти "бутерброды" в тесто и выкладываем на разогретую сковородку. Оладьи жарим до готовности и подаем к столу в горячем виде.

Ни малыши, ни взрослые от такого завтрака точно не откажутся. Приготовьте к этим оладьям соус на основе сметаны – и будет непревзойденно.