Дети будут просыпаться ради завтрака: бюджетные оладьи с начинкой
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Чрезвычайно сытный и вкусный завтрак
Завтрак – самый важный прием пищи. Если вы устали от пышных омлетов, а дети не желают есть больше ничего, приготовьте вкусные оладьи с колбасой и сыром.
Они не только аппетитны с виду, но и бюджетные. Да и готовятся удивительно просто. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты для теста:
- 130 мл. кефира;
- 100 г. муки;
- яйцо;
- по щепотке соли и сахара;
- 1/2 ч.л. соды;
- 2-3 ст.л. растительного масла.
Для начинки:
- 150 г. вареной колбасы;
- 100 г плавленого сыра.
Способ приготовления:
- К кефиру добавляем яйцо и взбалтываем до однородности. Затем всыпаем соль, сахар, муку и соду. Перемешиваем.
- Вареную колбасу нарезаем большими кружочками, а плавленый сыр ломтиками. На каждый кусочек колбасы выкладываем два ломтика сыра.
- Затем погружаем эти "бутерброды" в тесто и выкладываем на разогретую сковородку. Оладьи жарим до готовности и подаем к столу в горячем виде.
Ни малыши, ни взрослые от такого завтрака точно не откажутся. Приготовьте к этим оладьям соус на основе сметаны – и будет непревзойденно.