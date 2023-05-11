Рецепт бьет рекорды по скорости приготовления: готовим бюджетное печенье к кофе

К тому же, вкуснятина готовится из доступных продуктов

Ничто не сравнится с ощущением, когда за окном холодно и пасмурно, а дома тепло, уютно и пахнет свежим домашним печеньем. Такое чувство уюта не променяешь ни на что.

Кстати, приготовить домашнее печенье совсем просто, стоит воспользоваться рецептом Ukr.Media. Такая выпечка получается хрустящей снаружи, мягкой внутри, воздушной, в меру сладкой. Такое печенье – это всегда вкусно.

Как быстро приготовить печенье к чаю

Ингредиенты:

120 мл кефира;

1 яйцо;

50 мл растительного масла;

30 гр. сахара;

250-270 гр. муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

цедра лимона.

Способ приготовления:

Сначала нужно смешать кефир, растительное масло, яйцо и сахар. К смеси следует добавить немного цедры лимона, муку и разрыхлитель. Необходимо замесить мягкое тесто. Раскатайте тесто в колбаску и разделите ее на 16 равных частей. Каждый кусочек скатите в шарик, затем раскатайте скалкой в тонкий слой, присыпьте сахаром и заверните в трубочку, а затем в улитку. Смочите завиток одной стороной в сахар. Выложите на пергаментную бумагу. Отправьте в нагретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Пока печенье готовится, у вас есть время заварить вкусный кофе. Доставайте выпечку и наслаждайтесь. Приятного аппетита!