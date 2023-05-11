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Рецепт бьет рекорды по скорости приготовления: готовим бюджетное печенье к кофе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятное печенье на скорую руку
Невероятное печенье на скорую руку. Фото plyashka.com

К тому же, вкуснятина готовится из доступных продуктов

Ничто не сравнится с ощущением, когда за окном холодно и пасмурно, а дома тепло, уютно и пахнет свежим домашним печеньем. Такое чувство уюта не променяешь ни на что.

Кстати, приготовить домашнее печенье совсем просто, стоит воспользоваться рецептом Ukr.Media. Такая выпечка получается хрустящей снаружи, мягкой внутри, воздушной, в меру сладкой. Такое печенье – это всегда вкусно.

Как быстро приготовить печенье к чаю

Ингредиенты:

  • 120 мл кефира;
  • 1 яйцо;
  • 50 мл растительного масла;
  • 30 гр. сахара;
  • 250-270 гр. муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • цедра лимона.

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно смешать кефир, растительное масло, яйцо и сахар.
  2. К смеси следует добавить немного цедры лимона, муку и разрыхлитель. Необходимо замесить мягкое тесто.
  3. Раскатайте тесто в колбаску и разделите ее на 16 равных частей.
  4. Каждый кусочек скатите в шарик, затем раскатайте скалкой в тонкий слой, присыпьте сахаром и заверните в трубочку, а затем в улитку.
  5. Смочите завиток одной стороной в сахар. Выложите на пергаментную бумагу. Отправьте в нагретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Пока печенье готовится, у вас есть время заварить вкусный кофе. Доставайте выпечку и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Печенье #Готовим дома