Рецепт бьет рекорды по скорости приготовления: готовим бюджетное печенье к кофе
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К тому же, вкуснятина готовится из доступных продуктов
Ничто не сравнится с ощущением, когда за окном холодно и пасмурно, а дома тепло, уютно и пахнет свежим домашним печеньем. Такое чувство уюта не променяешь ни на что.
Кстати, приготовить домашнее печенье совсем просто, стоит воспользоваться рецептом Ukr.Media. Такая выпечка получается хрустящей снаружи, мягкой внутри, воздушной, в меру сладкой. Такое печенье – это всегда вкусно.
Как быстро приготовить печенье к чаю
Ингредиенты:
- 120 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 50 мл растительного масла;
- 30 гр. сахара;
- 250-270 гр. муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- цедра лимона.
Способ приготовления:
- Сначала нужно смешать кефир, растительное масло, яйцо и сахар.
- К смеси следует добавить немного цедры лимона, муку и разрыхлитель. Необходимо замесить мягкое тесто.
- Раскатайте тесто в колбаску и разделите ее на 16 равных частей.
- Каждый кусочек скатите в шарик, затем раскатайте скалкой в тонкий слой, присыпьте сахаром и заверните в трубочку, а затем в улитку.
- Смочите завиток одной стороной в сахар. Выложите на пергаментную бумагу. Отправьте в нагретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Пока печенье готовится, у вас есть время заварить вкусный кофе. Доставайте выпечку и наслаждайтесь. Приятного аппетита!