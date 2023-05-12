Доступная роскошь из двух ингредиентов: рецепт весеннего салата
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Вкусный и простой в приготовлении салат
Все активно готовят салаты именно в весенний период, ведь появилось много разнообразных овощей. Их можно совмещать с любимыми заправками и мясом.
Весенний салат по рецепту "Главреда" превзойдет все ваши ожидания благодаря удивительному сочетанию молодой капусты и огурцов с безумной заправкой к салату из авокадо. Блюдо настолько просто в приготовлении, что ві будете готовить его всегда. Салат из молодой капусты можно заправить оливковым маслом, бальзамическим уксусом, но лучше всего — соусом из авокадо.
Как приготовить салат из молодой капусты
Ингредиенты:
- капуста молодая;
- огурцы.
Для заправки:
- авокадо спелый — 1 шт.;
- лимон;
- укроп, базилик, петрушка;
- оливковое масло — 1 ч. л.;
- мед, соль — по вкусу;
- орехи кешью;
- соль.
Способ приготовления:
- Капусту нужно помыть и очень мелко измельчить.
- Огурцы желательно почистить от кожуры и порезать небольшими кубиками.
- Для заправки помыть зелень и переложить в чашу для блендера.
- Добавить авокадо, сок половины лимона, орехи, оливковое масло, соль.
- Измельчить все блендером и заправить салат.
Такая заправка из авокадо может подойти к любому салату. Она превратит даже простейшее блюдо в ресторанное.