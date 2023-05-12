Доступная роскошь из двух ингредиентов: рецепт весеннего салата

Вкусный и простой в приготовлении салат

Все активно готовят салаты именно в весенний период, ведь появилось много разнообразных овощей. Их можно совмещать с любимыми заправками и мясом.

Весенний салат по рецепту "Главреда" превзойдет все ваши ожидания благодаря удивительному сочетанию молодой капусты и огурцов с безумной заправкой к салату из авокадо. Блюдо настолько просто в приготовлении, что ві будете готовить его всегда. Салат из молодой капусты можно заправить оливковым маслом, бальзамическим уксусом, но лучше всего — соусом из авокадо.

Как приготовить салат из молодой капусты

Ингредиенты:

капуста молодая;

огурцы.

Для заправки:

авокадо спелый — 1 шт.;

лимон;

укроп, базилик, петрушка;

оливковое масло — 1 ч. л.;

мед, соль — по вкусу;

орехи кешью;

соль.

Способ приготовления:

Капусту нужно помыть и очень мелко измельчить. Огурцы желательно почистить от кожуры и порезать небольшими кубиками. Для заправки помыть зелень и переложить в чашу для блендера. Добавить авокадо, сок половины лимона, орехи, оливковое масло, соль. Измельчить все блендером и заправить салат.

Такая заправка из авокадо может подойти к любому салату. Она превратит даже простейшее блюдо в ресторанное.