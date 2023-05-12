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Доступная роскошь из двух ингредиентов: рецепт весеннего салата

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Пару минут времени - и блюдо готово!
Пару минут времени - и блюдо готово!. Фото ukr.media

Вкусный и простой в приготовлении салат

Все активно готовят салаты именно в весенний период, ведь появилось много разнообразных овощей. Их можно совмещать с любимыми заправками и мясом.

Весенний салат по рецепту "Главреда" превзойдет все ваши ожидания благодаря удивительному сочетанию молодой капусты и огурцов с безумной заправкой к салату из авокадо. Блюдо настолько просто в приготовлении, что ві будете готовить его всегда. Салат из молодой капусты можно заправить оливковым маслом, бальзамическим уксусом, но лучше всего — соусом из авокадо.

Как приготовить салат из молодой капусты

Ингредиенты:

  • капуста молодая;
  • огурцы.

Для заправки:

  • авокадо спелый — 1 шт.;
  • лимон;
  • укроп, базилик, петрушка;
  • оливковое масло — 1 ч. л.;
  • мед, соль — по вкусу;
  • орехи кешью;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Капусту нужно помыть и очень мелко измельчить.
  2. Огурцы желательно почистить от кожуры и порезать небольшими кубиками.
  3. Для заправки помыть зелень и переложить в чашу для блендера.
  4. Добавить авокадо, сок половины лимона, орехи, оливковое масло, соль.
  5. Измельчить все блендером и заправить салат.

Такая заправка из авокадо может подойти к любому салату. Она превратит даже простейшее блюдо в ресторанное.

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