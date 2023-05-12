Зачем покупать: твердый сыр из трех ингредиентов получится не хуже и дешевле магазинного
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Вы больше не будете покупать его в магазине
Из сыра или с сыром можно приготовить очень много всего вкусного. Рецепты из сыра включают в себя супы, холодные и горячие закуски, разнообразные салаты и любимые гарниры, сырные закуски и запеканки, пироги, десерты и напитки.
Такой твердый сыр можно легко приготовить дома. По рецепту Shuba это довольно быстро и гораздо дешевле, чем в магазинах. Вам не понадобятся какие-то специальные навыки, десятки продуктов и специй — достаточно трех продуктов и приправы по вкусу. Можно проявить фантазию и экспериментировать со вкусами, соленостью или пикантностью.
Как приготовить твердый сыр дома
Ингредиенты на 6 порций:
- сыр кисломолочный — 650 г;
- масло сливочное — 30 г;
- молоко — 600 г;
- сода пищевая — 1 ч. л.;
- специи — по желанию;
- зелень, соль, базилик сушеный, чеснок сушеный — по вкусу.
Способ приготовления:
- Положите творог в миску и добавьте молоко. Поставьте молочную смесь на огонь и доведите до кипения.
- Огонь убавьте до среднего или слабого и варите до тех пор, пока не появится сыворотка. Она должна хорошо отойти от сырной массы.
- Снимите с огня и процедите через марлю, переложите в кастрюлю и добавьте растопленное сливочное масло, посолите, добавьте соду. Перемешайте.
- Поставьте сырную массу на водяную баню, постоянно помешивая, расплавьте до состояния тягучести.
- После этого снимите миску с водяной бани. Добавьте специи по вкусу, перемешайте.
- Перелейте горячую сырную массу в пластиковый или силиконовый контейнер, чтобы придать форму сыру. Накройте пищевой пленкой, поставьте в холодильник на 3-4 часа или на ночь.
Из такого сыра можно приготовить потрясающие сырные палочки. Их можно приготовить всего за десять минут.