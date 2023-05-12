Зачем покупать: твердый сыр из трех ингредиентов получится не хуже и дешевле магазинного

Вы больше не будете покупать его в магазине

Из сыра или с сыром можно приготовить очень много всего вкусного. Рецепты из сыра включают в себя супы, холодные и горячие закуски, разнообразные салаты и любимые гарниры, сырные закуски и запеканки, пироги, десерты и напитки.

Такой твердый сыр можно легко приготовить дома. По рецепту Shuba это довольно быстро и гораздо дешевле, чем в магазинах. Вам не понадобятся какие-то специальные навыки, десятки продуктов и специй — достаточно трех продуктов и приправы по вкусу. Можно проявить фантазию и экспериментировать со вкусами, соленостью или пикантностью.

Как приготовить твердый сыр дома

Ингредиенты на 6 порций:

сыр кисломолочный — 650 г;

масло сливочное — 30 г;

молоко — 600 г;

сода пищевая — 1 ч. л.;

специи — по желанию;

зелень, соль, базилик сушеный, чеснок сушеный — по вкусу.

Способ приготовления:

Положите творог в миску и добавьте молоко. Поставьте молочную смесь на огонь и доведите до кипения. Огонь убавьте до среднего или слабого и варите до тех пор, пока не появится сыворотка. Она должна хорошо отойти от сырной массы. Снимите с огня и процедите через марлю, переложите в кастрюлю и добавьте растопленное сливочное масло, посолите, добавьте соду. Перемешайте. Поставьте сырную массу на водяную баню, постоянно помешивая, расплавьте до состояния тягучести. После этого снимите миску с водяной бани. Добавьте специи по вкусу, перемешайте. Перелейте горячую сырную массу в пластиковый или силиконовый контейнер, чтобы придать форму сыру. Накройте пищевой пленкой, поставьте в холодильник на 3-4 часа или на ночь.

Из такого сыра можно приготовить потрясающие сырные палочки. Их можно приготовить всего за десять минут.