Полкило - и сыта вся семья: как быстро и бюджетно запечь молодой картофель
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Не ищите других рецептов — этот лучший
Молодой картофель содержит много полезных веществ, которые способствуют укреплению здоровья. Тут возникает вопрос – как же приготовить картошку так, чтобы было и вкусно и необычно.
Одним из таких рецептов мы сегодня поделимся – это будет запеченный в соевом маринаде молодой картофель. Uaportal рассказывает, что такое блюдо не только вкусно — соевый соус содержит много белков и других полезных веществ, способствующих здоровому питанию.
Как приготовить молодой картофель в соевом соусе
Ингредиенты:
- 500 г молодого картофеля;
- 4 ст. л. соевого соуса;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. меда;
- 1/4 ч. л. черного перца;
- 1/2 ч. л. соли.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Молодой картофель тщательно помойте, почистите и нарежьте на кусочки.
- В миске смешайте соевый соус, растительное масло, мед, черный перец и соль.
- Добавьте картофель в эту смесь и хорошо перемешайте, чтобы картофель был равномерно покрыт соусом.
- Разместите картофель на противне для запекания и распределите его равномерно по всему противню.
- Запекайте в духовке в течение 30-35 минут, пока картофель не станет золотистым и мягким внутри.
- Во время запекания можно несколько раз перевернуть картофель, чтобы он зарумянился со всех сторон.
Такой гарнир можно подавать к любому мясному или рыбному блюду. Не менее вкусно будет и с весенним салатом.