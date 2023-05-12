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Полкило - и сыта вся семья: как быстро и бюджетно запечь молодой картофель

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимое многими блюдо - запеченный картофель
Любимое многими блюдо - запеченный картофель. Фото UAportal

Не ищите других рецептов — этот лучший

Молодой картофель содержит много полезных веществ, которые способствуют укреплению здоровья. Тут возникает вопрос – как же приготовить картошку так, чтобы было и вкусно и необычно.

Одним из таких рецептов мы сегодня поделимся – это будет запеченный в соевом маринаде молодой картофель. Uaportal рассказывает, что такое блюдо не только вкусно — соевый соус содержит много белков и других полезных веществ, способствующих здоровому питанию.

Как приготовить молодой картофель в соевом соусе

Ингредиенты:

  • 500 г молодого картофеля;
  • 4 ст. л. соевого соуса;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 1 ст. л. меда;
  • 1/4 ч. л. черного перца;
  • 1/2 ч. л. соли.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Молодой картофель тщательно помойте, почистите и нарежьте на кусочки.
  3. В миске смешайте соевый соус, растительное масло, мед, черный перец и соль.
  4. Добавьте картофель в эту смесь и хорошо перемешайте, чтобы картофель был равномерно покрыт соусом.
  5. Разместите картофель на противне для запекания и распределите его равномерно по всему противню.
  6. Запекайте в духовке в течение 30-35 минут, пока картофель не станет золотистым и мягким внутри.
  7. Во время запекания можно несколько раз перевернуть картофель, чтобы он зарумянился со всех сторон.

Такой гарнир можно подавать к любому мясному или рыбному блюду. Не менее вкусно будет и с весенним салатом.

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