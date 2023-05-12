Полкило - и сыта вся семья: как быстро и бюджетно запечь молодой картофель

Не ищите других рецептов — этот лучший

Молодой картофель содержит много полезных веществ, которые способствуют укреплению здоровья. Тут возникает вопрос – как же приготовить картошку так, чтобы было и вкусно и необычно.

Одним из таких рецептов мы сегодня поделимся – это будет запеченный в соевом маринаде молодой картофель. Uaportal рассказывает, что такое блюдо не только вкусно — соевый соус содержит много белков и других полезных веществ, способствующих здоровому питанию.

Как приготовить молодой картофель в соевом соусе

Ингредиенты:

500 г молодого картофеля;

4 ст. л. соевого соуса;

2 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. меда;

1/4 ч. л. черного перца;

1/2 ч. л. соли.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Молодой картофель тщательно помойте, почистите и нарежьте на кусочки. В миске смешайте соевый соус, растительное масло, мед, черный перец и соль. Добавьте картофель в эту смесь и хорошо перемешайте, чтобы картофель был равномерно покрыт соусом. Разместите картофель на противне для запекания и распределите его равномерно по всему противню. Запекайте в духовке в течение 30-35 минут, пока картофель не станет золотистым и мягким внутри. Во время запекания можно несколько раз перевернуть картофель, чтобы он зарумянился со всех сторон.

Такой гарнир можно подавать к любому мясному или рыбному блюду. Не менее вкусно будет и с весенним салатом.