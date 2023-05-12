Любимое блюдо карпатских пастухов накормит всю семью

Немного времени — и блюдо готово

Карпатская кухня — это простые и питательные блюда. Исторически сложилось так, что кулинарные тренды задавали местные пастухи. Их пища должна была хорошо насыщать и не портиться долго.

Сегодня мы вместе с "Мета" приготовим рипляный токан — это каша из кукурузы и картофеля со слоями шкварок и брынзы, но мы сделаем ее с грибной мачанкой. Рецепт предполагает любые грибы, но немного белых сделают блюдо невероятным.

Как приготовить рипляный токан

Ингредиенты

Для реплянки:

картофель — 300 г;

кукурузная крупа — 150 г;

масло сливочное — 20 г;

соль, брынза — по вкусу.

Для зажарки:

лук репчатый — 1 шт.;

грибы — 150 г;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

соль, перец душистый молотый — по вкусу.

Для мачанки:

грибы — 200 г;

белые грибы, сушеные — по вкусу;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

мука — 1 ст. л.;

сметана — 200 мл

соль, перец душистый молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Для зажарки поджарить измельченные лук с чесноком, добавить грибы и жарить до золотистого цвета. Для мачанки поджарить измельченные лук с чесноком до мягкости, добавить грибы. Добавить поджаренную на сковороде муку, через 30 секунд влить сметану и остальные ингредиенты. Готовить так одну минуту. Для токана картофель нужно отварить до мягкости. Не сливая воду, размять в пюре, добавить кукурузную крупу, и готовить на небольшом огне 4-5 минут помешивая. Добавить масло и тщательно перемешать. Низ глубокой миски смазать сметаной, присыпать брынзой, выложить слой каши, далее снова добавить сметану, зажарку, сыр, кашу. Повторить несколько раз. Блюдо готово, приятного аппетита.

К токану отлично подойдет любимое блюдо казаков — потапцы. Погрузитесь в старинную атмосферу с нашими рецептами.