Любимое блюдо карпатских пастухов накормит всю семью
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Немного времени — и блюдо готово
Карпатская кухня — это простые и питательные блюда. Исторически сложилось так, что кулинарные тренды задавали местные пастухи. Их пища должна была хорошо насыщать и не портиться долго.
Сегодня мы вместе с "Мета" приготовим рипляный токан — это каша из кукурузы и картофеля со слоями шкварок и брынзы, но мы сделаем ее с грибной мачанкой. Рецепт предполагает любые грибы, но немного белых сделают блюдо невероятным.
Как приготовить рипляный токан
Ингредиенты
Для реплянки:
- картофель — 300 г;
- кукурузная крупа — 150 г;
- масло сливочное — 20 г;
- соль, брынза — по вкусу.
Для зажарки:
- лук репчатый — 1 шт.;
- грибы — 150 г;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- соль, перец душистый молотый — по вкусу.
Для мачанки:
- грибы — 200 г;
- белые грибы, сушеные — по вкусу;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- мука — 1 ст. л.;
- сметана — 200 мл
- соль, перец душистый молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Для зажарки поджарить измельченные лук с чесноком, добавить грибы и жарить до золотистого цвета.
- Для мачанки поджарить измельченные лук с чесноком до мягкости, добавить грибы. Добавить поджаренную на сковороде муку, через 30 секунд влить сметану и остальные ингредиенты. Готовить так одну минуту.
- Для токана картофель нужно отварить до мягкости. Не сливая воду, размять в пюре, добавить кукурузную крупу, и готовить на небольшом огне 4-5 минут помешивая. Добавить масло и тщательно перемешать.
- Низ глубокой миски смазать сметаной, присыпать брынзой, выложить слой каши, далее снова добавить сметану, зажарку, сыр, кашу. Повторить несколько раз. Блюдо готово, приятного аппетита.
К токану отлично подойдет любимое блюдо казаков — потапцы. Погрузитесь в старинную атмосферу с нашими рецептами.