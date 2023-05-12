Забудете про ленивые вареники: рецепт традиционного десерта от шеф-повара

Божественно вкусное блюдо

Гомбовцы – это традиционный десерт закарпатской кухни, похожий на ленивые вареники. Гомбовцы готовятся из творожного теста, внутрь которого заворачивают сладкую начинку. Сладости сначала варят на пару, а затем посыпают "панируют". Для начинки обычно используют сливу или сливовое повидло, хотя допускаются любые ягоды и фрукты.

Вместе с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко приготовим гомбовцы со сливой и панировкой из кукурузной крупы. Нежный сыр и хрустящее сладкое кукурузное пралине в этом блюде просто созданы друг для друга. Попробуйте – и вы не пожалеете.

Как приготовить гомбовцы со сливой

Ингредиенты

Для теста:

400-500 г творога;

1 яйцо;

50-80 г пшеничной муки;

100 г сахара;

10 г ванильного сахара

250 г свежей или замороженной сливы.

Для панировки:

50 г сахара;

100 г кукурузной крупы (экстра/полента);

½ ч. л. соли.

Способ приготовления:

Для панировки на среднем огне в сковороде обжарьте кукурузную крупу с сахаром, постоянно помешивая. Снимите, когда сахар начнет чуть-чуть плавиться, и кукурузная крупа начнет скатываться в крупинки. Выложите крупу на пергамент и периодически помешивайте руками, пока она остывает. Крупинки не должны слипаться. К сыру добавьте яйцо, соль, ванильный и обыкновенный сахар, перемешайте. Добавьте муку и замесите тесто, как на ленивые вареники или творожники. Количество муки можно регулировать. Хорошо разомните творожную массу вилкой до однородности. Сформируйте из творожной массы небольшие шарики. Старайтесь, чтобы они были примерно одинакового размера. Сливы промойте, разрежьте. Приплюсните творожный шарик и выложите внутрь половину или частицу сливы. Защелкните края. Так же сформируйте другие заготовки. Отварите гомбовцы в кипящей подсоленной воде до готовности. Как только они всплывут – аккуратно вынимайте с помощью шумовки. Запанируйте и подавайте на стол.

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