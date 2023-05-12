Забудете про ленивые вареники: рецепт традиционного десерта от шеф-повара
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Божественно вкусное блюдо
Гомбовцы – это традиционный десерт закарпатской кухни, похожий на ленивые вареники. Гомбовцы готовятся из творожного теста, внутрь которого заворачивают сладкую начинку. Сладости сначала варят на пару, а затем посыпают "панируют". Для начинки обычно используют сливу или сливовое повидло, хотя допускаются любые ягоды и фрукты.
Вместе с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко приготовим гомбовцы со сливой и панировкой из кукурузной крупы. Нежный сыр и хрустящее сладкое кукурузное пралине в этом блюде просто созданы друг для друга. Попробуйте – и вы не пожалеете.
Как приготовить гомбовцы со сливой
Ингредиенты
Для теста:
- 400-500 г творога;
- 1 яйцо;
- 50-80 г пшеничной муки;
- 100 г сахара;
- 10 г ванильного сахара
- 250 г свежей или замороженной сливы.
Для панировки:
- 50 г сахара;
- 100 г кукурузной крупы (экстра/полента);
- ½ ч. л. соли.
Способ приготовления:
- Для панировки на среднем огне в сковороде обжарьте кукурузную крупу с сахаром, постоянно помешивая. Снимите, когда сахар начнет чуть-чуть плавиться, и кукурузная крупа начнет скатываться в крупинки.
- Выложите крупу на пергамент и периодически помешивайте руками, пока она остывает. Крупинки не должны слипаться.
- К сыру добавьте яйцо, соль, ванильный и обыкновенный сахар, перемешайте. Добавьте муку и замесите тесто, как на ленивые вареники или творожники. Количество муки можно регулировать.
- Хорошо разомните творожную массу вилкой до однородности. Сформируйте из творожной массы небольшие шарики. Старайтесь, чтобы они были примерно одинакового размера.
- Сливы промойте, разрежьте. Приплюсните творожный шарик и выложите внутрь половину или частицу сливы. Защелкните края. Так же сформируйте другие заготовки.
- Отварите гомбовцы в кипящей подсоленной воде до готовности. Как только они всплывут – аккуратно вынимайте с помощью шумовки. Запанируйте и подавайте на стол.
Любителям вареников понравится рецепт жареного блюда с картофелем и творогом. Они займут особенное место на вашем столе.