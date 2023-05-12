Полезные оладьи без муки: всего 15 минут – и гора вкусняшек готова
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Завтрак без суеты и лишних усилий
О завтраке говорят, что это важнейший прием пищи за день. Хочется, чтобы утренние блюда были и сытные, и вкусные, и полезные. Если вам надоели оладьи с колбасой, обратите внимание на этот рецепт оладий. В составе нет ни одного грамма муки.
Их можно очень быстро нажарить целую гору. Оладьи по рецепту Ukr.media получаются пышные, плотные, сытные и очень аппетитные – идеальны к завтраку.
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 2 ст. л. сахара;
- щепотка соли;
- 250 мл кефира любой жирности;
- 250 гр. манной крупы;
- 1 ч. л. соды;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- В миске смешиваем 2 яйца, сахар, щепотку соли и кефир. Всыпаем манку, перемешиваем и оставляем на полчаса. В настоящее время можно заниматься утренними делами.
- Когда манка набухнет, добавляем соду и перемешиваем снова. Тесто можно выкладывать ложкой или переложить в кондитерский мешок.
- Жарим их на хорошо разогретой сковороде. Готовим на среднем огне по обе стороны к золотистой корочке.
Эти оладьи получаются очень пышными, мягкими, вкусными. Полейте их домашней сгущенкой – и блюдо получится непревзойденным.