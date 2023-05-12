Укр

Полезные оладьи без муки: всего 15 минут – и гора вкусняшек готова

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рецепт прост, как все гениальное
Рецепт прост, как все гениальное. Фото pexels.com

Завтрак без суеты и лишних усилий

О завтраке говорят, что это важнейший прием пищи за день. Хочется, чтобы утренние блюда были и сытные, и вкусные, и полезные. Если вам надоели оладьи с колбасой, обратите внимание на этот рецепт оладий. В составе нет ни одного грамма муки.

Их можно очень быстро нажарить целую гору. Оладьи по рецепту Ukr.media получаются пышные, плотные, сытные и очень аппетитные – идеальны к завтраку.

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. сахара;
  • щепотка соли;
  • 250 мл кефира любой жирности;
  • 250 гр. манной крупы;
  • 1 ч. л. соды;
  • масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. В миске смешиваем 2 яйца, сахар, щепотку соли и кефир. Всыпаем манку, перемешиваем и оставляем на полчаса. В настоящее время можно заниматься утренними делами.
  2. Когда манка набухнет, добавляем соду и перемешиваем снова. Тесто можно выкладывать ложкой или переложить в кондитерский мешок.
  3. Жарим их на хорошо разогретой сковороде. Готовим на среднем огне по обе стороны к золотистой корочке.

Эти оладьи получаются очень пышными, мягкими, вкусными. Полейте их домашней сгущенкой – и блюдо получится непревзойденным.

Теги:
#Рецепт #Сниданок #Оладьи