Полезные оладьи без муки: всего 15 минут – и гора вкусняшек готова

Завтрак без суеты и лишних усилий

О завтраке говорят, что это важнейший прием пищи за день. Хочется, чтобы утренние блюда были и сытные, и вкусные, и полезные. Если вам надоели оладьи с колбасой, обратите внимание на этот рецепт оладий. В составе нет ни одного грамма муки.

Их можно очень быстро нажарить целую гору. Оладьи по рецепту Ukr.media получаются пышные, плотные, сытные и очень аппетитные – идеальны к завтраку.

Ингредиенты:

2 яйца;

2 ст. л. сахара;

щепотка соли;

250 мл кефира любой жирности;

250 гр. манной крупы;

1 ч. л. соды;

масло для жарки.

Способ приготовления:

В миске смешиваем 2 яйца, сахар, щепотку соли и кефир. Всыпаем манку, перемешиваем и оставляем на полчаса. В настоящее время можно заниматься утренними делами. Когда манка набухнет, добавляем соду и перемешиваем снова. Тесто можно выкладывать ложкой или переложить в кондитерский мешок. Жарим их на хорошо разогретой сковороде. Готовим на среднем огне по обе стороны к золотистой корочке.

Эти оладьи получаются очень пышными, мягкими, вкусными. Полейте их домашней сгущенкой – и блюдо получится непревзойденным.