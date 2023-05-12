Втрое вкуснее магазинного: плавленый сыр за 15 минут

Вы будете поражены тем, как это просто

Плавленый сыр – любимый продукт многих. Его вкусно как просто размазывать на крекере или хлебе, так и готовить с ним, например, добавлять в пышные утренние оладьи с колбасой.

Однако мало кто знает, что плавленый сыр можно приготовить дома, и он будет намного вкуснее магазинного. Тем более что на его приготовление нужно всего 15 минут. Как его готовить рассказали на cookery.com.ua.

Ингредиенты:

Сыр 9% жирностью – 500-600 грамм

Яйца куриные – 2 штуки

Масло сливочное –100 грамм

Сода пищевая – 1 чайная ложка

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Сыр перетираем через сито или пробиваем блендером. В посуду с творогом разбиваем яйца. На средние кусочки разрезаем мягкое (но не топленое) сливочное масло. Добавляем масло, соль и соду к остальным продуктам. Ставим на средний огонь и перемешиваем – постоянно и интенсивно. Постепенно творог растворяется, а все комочки размешиваются. В итоге получается однородная, вязкая и тягучая масса. Варим – не дольше 15 минут. Когда плавленый сыр слегка остынет, переливаем его в пластиковый лоток или в другую емкость. Затем накрываем лоток крышкой и ставим емкость в холодильник на хранение.

Плавленый творог по этому рецепту получается вкусным и эластичным. Это прекрасное приложение до утренних тостов или других блюд. Кстати, твердый сыр тоже можно несложно приготовить дома.