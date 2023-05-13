Муку можно не доставать: как за пять минут приготовить оладьи с яблоками и кокосом

Вкусные оладьи — не обязательно с мукой

Оладьи – это традиционное блюдо украинской кухни. Обычно готовят оладьи на основе не очень густого теста из пшеничной муки, яиц, молока или воды.

Но что делать, если не хочется возиться с мукой? Тогда заменим его на овсяные хлопья. У вас получатся вкусные оладьи, на приготовление которых вы потратите всего 5 минут. Рецепт от "СОДа" прост, быстро и полезен — он точно вам придется по душе.

Как приготовить оладьи с яблоками и кокосом

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 200 г;

куриные яйца — 200 г;

яблоки — 2 шт.;

молоко – 70 мл;

кокосовая стружка – 1 пачка;

корица; сахар – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Овсянку нужно перемолоть в блендере, ведь именно она будет основой для оладий. Яблоки отправьте отдельно в блендер, сделайте пюре. Отправьте его в овсяную муку. В основу всыпьте кокосовую стружку, яйца, немного корицы, сахар по своему вкусу. Перемешайте все тщательно. На разогретой сковороде обжарьте оладьи до золотистого цвета с обеих сторон. Выложите на тарелку и присыпьте чуть-чуть сахарной пудрой или выложите немного фруктов, ягод.

Можете также попробовать оладьи с домашней сгущенкой. Уверены, что вам понравится.